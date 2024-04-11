經中原購啟德海灣第1期單位　可獲2萬元郵輪禮券

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目近月錄得的成交中，逾80%買家為內地客或具有內地背景，這批買家鍾情海景單位及啟德新發展區。故此，將會加強利用內地的社交媒體平台作宣傳推廣，例如小紅書及抖音等。他續指，嘉華旗下住宅項目由年初至今售出逾200伙，涉及金額約35億元。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日起至4月30日，經該行購入啟德海灣的首5名兩房連儲物室或三房的買家，均可獲贈價值約2萬港元的暑假郵輪假期禮券，優惠總值約10萬港元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，樓市全面撤辣，令客源變回多元化，新增的專才客已成樓市新力軍，而長線投資者亦陸續重返市場，相信豪宅市場會接捧升溫。