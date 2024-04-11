黃竹坑甲級商廈偉華匯招租　意向呎租28元起

偉華置業旗下黃竹坑甲級商廈偉華匯(Viva Place)於今年1月獲批入伙紙，並已展開招租活動，參考同區租金，意向呎租約28至36港元。

仲量聯行獲委任為項目租務代理及物業管理公司，該行香港商業部業主代理部主管嚴威程表示，項目落成前已獲兩家租戶預租合共約2.4萬方呎樓面，涉及18樓及28樓全層，租戶為金融機構及科技公司。

他續稱，物業招租後收到不少查詢，部分來自中環、金鐘等商業區，並透露有租戶洽租項目約10層樓面，涉及面積約10萬方呎。

偉華置業執行董事蔡敬業指出，項目總投資額約40億元，包括補地價金額約10億元。該廈每層面積超過1萬方呎，而區內同類供應不多，計劃用作長線收租用途。若全數樓面租出，預計每月租金收入約900萬至1,000萬港元，每年租金收入料約1億元。

資料顯示，偉華匯位於黃竹坑香葉道36號，物業樓高27層，地下3層為停車場，總建築面積約30萬方呎，標準樓層每層樓面面積約1.2萬方呎，項目亦設有特色樓層，1樓及2樓設有平台及綠化空間，16樓及天台均提供空中花園。

此外，集團位於觀塘敬業街41號的商廈項目已屆入伙期，將考慮全幢出售。