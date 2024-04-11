歐洲央行息口維持不變　暗示減息

歐洲央行維持存款便利利率4%，符合預期﹐主要再融資利率為4.5%，亦合乎預期。

歐洲央行指出，若對通脹跌向增長2%有信心，利率或會下調。多數潛在通脹指標都在放緩，包括薪金增長正逐漸放緩。

歐洲央行定期檢討TLTROS對政策立場的影響。政策將在必要時間內保持足夠限制性，融資條件仍然受限。

歐洲央行表示，資產購買計劃投資組合用可預測的速度下降，決心確保令通脹及時返回2%。管理委員會隨時準備調整所有工具，重申計劃在下半年開始減少PEPP投資組合。

然而，本次議息聲明隱蔽地添加了一撮「減息條件」，就算強調「強勁的物價壓力令服務通脹居高不下」、「沒有既定息口路線」云云，「鴿味」變濃令市場認定歐央行在放風掉頭減息，歐元短暫跌穿8.4港元。

上月初的議息聲明焦點在於調低2024年撇除食品及能源後的核心通脹預測，以及經濟增長預期，本次則在「確保政策利率維持足夠地緊縮」及「繼續按數據辦事」兩句展示抗通脹決心的套話之間，加插一段「鴿」話︰「如果政策委員會新的通脹前景評估、底層(核心)通脹動態及貨幣政策的傳導力度，可以令決策者更有信心通脹可持續地向(2%)目標邁進，就適合把幣策的限制性程度從目前水平降低」。

另外，對比上次把「區內物價(上行)壓力仍高」部分歸咎於工資增長強勁，本次聲明首段變成「工資增長正逐漸緩和，企業正以盈利吸收勞工成本部分升幅」，「融資條件仍緊，過去加息行動影響需求」則被保留。