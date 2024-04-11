筲箕灣東熹苑兩房售310萬　呎價7159元

未補價第二市場居屋都錄劈價成交，筲箕灣東熹苑兩房單位，累減108萬元售出，成交價310萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲指，筲箕灣居屋東熹苑C座高層6室，實用面積約433方呎，兩房間隔，去年7月未補價第二市場叫價418萬元，今年3月調整至340萬元，獲綠表客洽購，終以310萬元承接，累減108萬元，減幅約25.8%，呎價約7,159元。

●美聯黃志佳表示，小西灣居屋富怡花園2座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，獲綠表客用家垂青，議價後以413萬元承接，呎價約6,976元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角丹拿花園3座中層F室，實用面積約734方呎，套三房間隔，望山景，叫價為1,138萬元，最終減價123萬元，以1,015萬元成交，減幅約10.8%，呎價約13,828元。

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九龍區

●美聯黎志榮指，鑽石山星河明居E座高層5室，實用面積約593方呎，三房間隔，原先叫價990萬元，放盤1日即獲區內換樓客洽詢，睇樓1次即決定成交，議價後以968萬元承接自住，呎價約16,324元，高於市價約4%。

●中原王婉婷稱，何文田皓畋1座低層A室，實用面積約506方呎，兩房間隔，以845萬元沽出，呎價約16,700元，原業主於2016年9月以882萬元購位，持貨近8年帳面蝕讓37萬元離場。

●利嘉閣李啟昌表示，長沙灣昇悅居6座中層A室，實用面積約460方呎，兩房間隔，望內園景，叫價790萬元，經議價後，終以783萬元獲承接，呎價約17,022元，原業主在2019年以約818萬元買入，帳面蝕35萬元。

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新界區

●中原陳偉業表示，東涌海堤灣畔2座高層B室，實用面積約854方呎，套三房連儲物套房間隔，享海景，叫價900萬元，減價30萬元，以870萬元成交，呎價約10,187元。

●香港置業熊建明指，馬灣珀麗灣29座極高層單位，實用面積約545方呎，望海景，去年6月叫價740萬元，隨着經濟數據下滑，近日減至650萬元，外區租客以575萬元成交，累減約165萬元，呎價約10,550元，約9年帳賺約1.4萬元。

●美聯梁浩文稱，屯門邁亞美海灣6座中層A室，實用面積約816方呎，早前以778萬元放售，獲區內熟客洽購，議價5萬元後，以773萬元承接單位，呎價約9,473元。

●中原陳智生表示，屯門南浪海灣5座高層H室，實用面積約524方呎，兩房間隔，去年9月最初放盤價750萬元，期間多次下調叫價，減至590萬元，再減價11萬元，以579萬元成交，呎價約11,050元，新買家為內地人。

●中原伍耀祖指，天水圍居屋天頌苑O座中層12室，實用面積約539方呎，兩房設計，未補價第二市場開價348萬元，議價後以318.8萬元易手，呎價約5,915元。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水御景峰高層G室，實用面積約762方呎，套三房間隔，叫價910萬元，終以750萬元成交，呎價約9,843元，原業主於2010年以約487.7萬元買入，轉手帳面獲利逾262萬元。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水4月暫錄約25宗二手買賣，按月跌約58%，粉嶺牽晴間9座中層A室，實用面積約388方呎，兩房間隔，開價約480萬元，日前議價後以448萬元易手，呎價約11,546元。

●利嘉閣歐偉基稱，大圍溱岸8號1座中層D室，實用面積約720方呎，套三房間隔，新買家為區內換樓客，原業主叫價1,215萬元，最終以1,212萬元成交，呎價約16,833元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城9座中層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望樓景，單位放盤7個月，叫價580萬元，減135萬元，減幅約23.3%，以445萬元成交，呎價約13,609元。

●中原侯惠良表示，沙田碧濤花園峰景閣中層B室，實用面積約702方呎，三房間隔，開價約800萬元，3月調整至760萬元，日前議價後以710萬元易手，呎價約10,114元。

●中原黎宗文指，沙田新城市廣場3期1座高層D室，實用面積約1,018方呎，套三房間隔，開價約1,750萬元，日前減價60萬元後，以1,690萬元易手，呎價約16,601元，新買家為用家，原業主持貨約4年帳面蝕讓約10萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山4月暫錄近30宗二手買賣，其中馬鞍山銀湖．天峰7座高層G室，實用面積約564方呎，兩房間隔，議價後以807.8萬元易手，呎價約14,323元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山星漣海3A座高層B室，實用面積約1,622方呎，四房間隔，望海景，叫價2,600萬元，放盤半年，經議價後以2,500萬元成交，呎價約15,413元，近6年帳面虧蝕367萬元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳維景灣畔5座高層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望山景，以768萬元成交，呎價約15,029元，原業主在2001年以約280.8萬元買入，帳面獲利逾487萬元。

●美聯羅定康表示，將軍澳都會駅8座中高層E室，實用面積約513方呎，兩房間隔，以760萬元放盤，近期獲上車客洽詢，經議價後以723萬元承接單位，呎價約14,094元。

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