美股個別發展　道指挫133點

美國周三公布的消費物價指數(CPI)高過預期，市場繼續關注聯儲局貨幣政策會否出現變化，美股3大指數周四早段個，道指跌133點，報38,327點；標指跌4點，報5,156點；以科技股為主的納指升49點，報16,219點。

港股夜期報16,983點，跌133點，低水112點。

美國前財長薩默斯警告，聯儲局不單止可能推遲減息，甚至可能再度加息。他指出，雖然從現在到6月之間情況可能會發生變化，但目前的通脹數據高企，使得6月減息的預測似乎「是一個危險而嚴重的錯誤」，甚至認為當局可能尚未完成本輪周期的最後一次加息。

然而，市場上不乏相反的觀點。晨星(Morningstar)首席美國經濟師Preston Caldwell表示，儘管周三公布的CPI超出預期，但聯儲局更看重月底公布的個人消費開支（PCE）物價指數。目前而言，晨星仍相信當局會於6月減息，並且年底聯邦基金利率回落到4至4.25厘(即累計減息1.25厘)。

聯儲局公布上次的會議紀錄，口風基本與先前一致，重申通脹正持續回落，但要更多證據才會開始減息。

展望後市，晨星首席美國市場策略師Dave Sekera認為，價值股和小型股都將迎來良好的機遇，隨着未來數季經濟增長速度放緩，經濟將「軟着陸」但不會導致經濟衰退。這種情況可能會對估值過高的增長股造成壓力，卻有利於小型股，因為此前多數市場交易員一直在迴避小型股，擔心它們會在潛在的經濟衰退中遭受最大的損失。