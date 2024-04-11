越南女首富判死 港人丈夫大手沽香港物業
2024年04月11日 21:50
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越南女首富張美蘭
越南有史以來最大金融詐騙案宣判，胡志明市人民法院裁定越南女首富、萬盛發集團董事長張美蘭(Truong My Lan)貪污、行賄和違反信用機構貸款規定等罪名成立，判處死刑。張已表示上訴。
事緣張美蘭及其同夥被控從越南資產最大的銀行西貢商業銀行(Saigon Joint Stock Commercial Bank)挪用304萬億越南盾(約951.52億港元)。張在2022年10月被捕，同案85名被告還包括越南央行和政府的前官員，以及其丈夫、香港地產商朱立基。
而據報道，朱立基從妻子被捕後，迅速連環沽售在香港的物業，其中倚巒單號洋房據報以3億元賣出，中環盈置大廈則以64億元易手。
另外，香港商界最關注的可能是萬盛發資產之去向。上周外媒曾報道，一些港商向審訊的胡志明市人民法院寫信「求情」，其中長實集團(01113)執行董事趙國雄提到，他認為張是可信的夥伴，「我促請法院及越南政府考慮為有興趣的投資者繼續與所有關聯方談判創造有利條件」。
所謂興趣是指涉案的資產，控方指萬盛發用來借錢的抵押品物業，在張被捕前價值約480億美元。