越南女首富判死　港人丈夫大手沽香港物業

越南有史以來最大金融詐騙案宣判，胡志明市人民法院裁定越南女首富、萬盛發集團董事長張美蘭(Truong My Lan)貪污、行賄和違反信用機構貸款規定等罪名成立，判處死刑。張已表示上訴。⁣

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事緣張美蘭及其同夥被控從越南資產最大的銀行西貢商業銀行(Saigon Joint Stock Commercial Bank)挪用304萬億越南盾(約951.52億港元)。張在2022年10月被捕，同案85名被告還包括越南央行和政府的前官員，以及其丈夫、香港地產商朱立基。

而據報道，朱立基從妻子被捕後，迅速連環沽售在香港的物業，其中倚巒單號洋房據報以3億元賣出，中環盈置大廈則以64億元易手。⁣

所謂興趣是指涉案的資產，控方指萬盛發用來借錢的抵押品物業，在張被捕前價值約480億美元。