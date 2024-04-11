新盤氣氛續理想　康城項目首推138伙加價2%

樓市以新盤主導，上月起推售的日出康城項目市場反應理想，續推新一期數，今日公布首張價單涉及138伙，折實平均呎價約14,488元，較上期高約2%。啟德新盤再錄億元大額成交。

●日出康城PARK SEASONS首張價單138伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周四(11日)公布首張價單，提供138伙，折實平均呎價約14,488港元。首張價單提供45伙一房戶及93伙兩房戶，單位集中於第2A座，實用面積322至496方呎。售價方面，價單提供5項付款方法，扣除最高12%折扣優惠後，折實價介乎454.1萬至734.3萬元，折實呎價由13,969元至15,096元。

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●啟德MONACO MARINE三房成交價1,554萬元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周四(11日)錄得兩宗成交，包括1B座5樓F室

，實用面積435方呎兩房，成交價1,019.4萬元，呎價約23,435元。另一伙為1B座12樓B室，屬實用面積574方呎的三房戶，以1,554.3萬元售出，呎價約27,078元。

●啟德維港1號連錄4宗成交

●啟德海灣第1期3月至今累售23伙

●西半山大學閣三房單位6,500萬元沽

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周四(11日)以招標形式售出第2座7樓A室，實用面積1,584方呎，屬三房三套間隔，成交價為6,500萬元，呎價約41,035元。據悉，買家具有內地背景，鍾情地段及單位戶戶設私人電梯大堂，提供極高私隱度，故購入單位作自住。