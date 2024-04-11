新盤氣氛續理想 康城項目首推138伙加價2%
2024年04月11日 22:03
東網電視更多新聞短片
樓市以新盤主導，上月起推售的日出康城項目市場反應理想，續推新一期數，今日公布首張價單涉及138伙，折實平均呎價約14,488元，較上期高約2%。啟德新盤再錄億元大額成交。
●日出康城PARK SEASONS首張價單138伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周四(11日)公布首張價單，提供138伙，折實平均呎價約14,488港元。首張價單提供45伙一房戶及93伙兩房戶，單位集中於第2A座，實用面積322至496方呎。售價方面，價單提供5項付款方法，扣除最高12%折扣優惠後，折實價介乎454.1萬至734.3萬元，折實呎價由13,969元至15,096元。
●何文田站朗賢峯最快下周開放示範單位
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯，周四(11日)公布已上載兩期項目的樓書至一手住宅銷售資訊網，最快下周開放示範單位。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，自項目披露戶型分布資料後，至今已接獲約3,000個查詢。而位於旺角朗豪坊的示範單位及展銷廳已達最後準備階段。
●港島南岸第3B期Blue Coast 5日累收逾1.3萬票
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，次輪銷售正值收票階段。市場消息指，截至周四(11日)下午約4時，次輪銷售於5日內累計接獲逾13,000票，按周六(13日)以價單形式發售184伙計算，暫錄超額認購約70倍。地產代理稱，有大家族家庭客擬於公開發售當日，計劃斥資約1.5億，大手一次過購買4伙四房單位。
●啟德澐璟四房戶逾1.14億元售出
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周四(11日)以逾1.14億元招標售出第1座25樓A室，實用面積為2,088方呎，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，前臨維多利亞港遼闊海景，呎價約54,916元。項目開售至今累售213伙，套現近86億元。
●天水圍Wetland Seasons Bay 第3期單日沽9伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay 第3期，早前加推單位並增設最多17%回贈後，交投加快。項目於周四(11日)連沽9伙，成交價介乎401.83萬至617.55萬元，共涉4,310.84萬元。其中，6B座2樓B1室，實用面積350方呎，一房連儲物室間隔，成交價510.06萬元，呎價約14,573元，買家另外可享最高17%回贈即涉約86.7萬元。
●啟德THE HENLEY三房現樓單位曝光
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY，周四(11日)開放三房現樓示範單位予傳媒參觀。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，THE HENLEY 3期項目累計售出598伙，套現逾65億元。他續指，項目最新開放的單位為第1座36樓A室，實用面積888方呎，屬三房一套連衣帽間及工作間間隔。該單位層與層之間高度有約3.31米。
●旺角傲寓周日賣5伙高層戶
其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，新近上載銷售安排，將於本周日(14日)發售5伙高層開放式單位。發展商指，項目已更新價單，將共8%的特選菁英單位折扣及特選專才單位折扣延伸至部分單位。
●啟德MONACO MARINE三房成交價1,554萬元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周四(11日)錄得兩宗成交，包括1B座5樓F室
，實用面積435方呎兩房，成交價1,019.4萬元，呎價約23,435元。另一伙為1B座12樓B室，屬實用面積574方呎的三房戶，以1,554.3萬元售出，呎價約27,078元。
●啟德維港1號連錄4宗成交
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，今(11日)連沽4伙，共涉3,990.8萬元。其中， 1A座22樓F室，實用面積447方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以909.4萬元成交，呎價約20,345元。另一伙為2B座11樓E室，實用面積452方呎，同屬兩房間隔，成交價858.2萬元，呎價約18,987元。
●啟德海灣第1期3月至今累售23伙
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，上月至今(11日)已錄得23宗成交，套現逾2.2億元，全數均為兩房戶型。中原地產最新公布為新買家提供置業優惠。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目近月錄得的成交中，逾80%買家為內地客或具有內地背景，這批買家鍾情海景單位及啟德新發展區。
●西半山大學閣三房單位6,500萬元沽
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周四(11日)以招標形式售出第2座7樓A室，實用面積1,584方呎，屬三房三套間隔，成交價為6,500萬元，呎價約41,035元。據悉，買家具有內地背景，鍾情地段及單位戶戶設私人電梯大堂，提供極高私隱度，故購入單位作自住。