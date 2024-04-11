陸秉鈞：油價技術牛市重現？詳述三維度捕捉良機

國際油價近日出現重大技術突破。參考紐約原油主力合約，我們可以看到自2022年3月創下130.50美元的新高後，開展了長達兩年的熊市走勢先後於22年6月和23年9月分別上試123.68美元和95.03美元皆無功而還後，確認了下降軌道趨勢，以一浪低於一浪的形式向下，在2023年5月最低跌至的63.64美元，與高位相比「腰斬一半」!

然而，此長達兩年的下降軌道延伸至上周84至85美元水平後，卻在上周於油價高見至87.63美元後率先被首次突破!本周雖然稍為回軟，但仍然站於86美元之上。只要本周守於83美元，已經可以確定為正式突破。

油價近10年來以「2年周期」的形成運行，儘管每兩年的波幅不盡相同，但方向性明顯。若然趨勢重覆，目前油價為於86.23美元的「高位」，可能僅僅只是「開始」。近日資源股「鑊氣」重，資金持續湧入熱炒，對油價有助燃作用，起步點有可能是三位數字起。常言道：「有智慧不如趁勢」，原油相關的投資概念股，儘管近來漲幅稍多，但若果紐約原油突碰100美元水平的話，相關概念股的空間相估仍然相當大。

我們有三個維度可以把握這趨勢，以下筆者附上個人的推薦程度，以5星為最推薦，供大家參考。

推薦程度：三顆星

理由：最直接跟蹤油價回報的，除了持有實物外，最直接參與的，肯定是原油期貨合約，這裡包括倫敦布蘭特原油(Brent)和紐約原油(WTI)的期貨合約，但期貨的槓桿特性和到期等問題，使不少習慣投資股票產品的人卻步；對於他們來說，通過購買追蹤原油價格走勢的ETF產品是最直接簡單的方式，但在商品大牛市中，不帶槓桿的ETF產品筆者認為風險與回報的性價比並不算高。

推薦程度：三顆星

理由：原油價格呈現快速攀升，直接提升了上游開採企業的利潤空間，這是因為在成本相對鎖定之下，企業的毛利率和純利率大幅提升。在銷量不變的情況下，盈利也能獲得較顯著提升。因此在油價上漲之時，此類企業往往也較直接受惠。但我們不難發現，一般在商品上升趨勢剛形成之際，相關的上游企業往往已經升了一截，「起步點」相對較高，碰上市場資金「猜忌」商品行情已經是尾聲，此類股份在中後期往往跟不上商品現貨或期貨價格的走勢；若果大市出現顯著回調，此類股份的回報會明顯跑輸掛勾商品。

3.油氣設備與服務供應商股份(例子：SPDR標普油氣設備與服務ETF(XES.US))

推薦程度：四顆星

理由：伴隨著原油價格飆升引發的大規模鑽探活動和生產投資的激增，為石油勘探與設備供應商創造了大量的商業機遇，從而實現業績的迅速改善。由於原油生產商往往會在確立原油真的能較長期存於高位徘徊的情況下，才願意大幅度投資，所以此類股份的業績提升時間，往往會存在一定程度的滯後性，較晚才能見到。但若然碰上商品大牛市，這類公司的銷售和盈利往往是三級跳，為股價帶來數以倍計的升幅。這正是筆者看中的「賺錢效應」。不過需要留意，這類企業質素參差不齊，很容易會押錯注，所以筆者會較推薦投資一藍子此類股份的ETF。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞

(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)