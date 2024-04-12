東方日報B1：華需求降 　通脹回落　出廠價挫年半跌勢擴

中美3月份通脹超預期反向而行，內地居民消費價格指數(CPI)按年升幅放緩至0.1%，幾乎將2月的0.7%大幅增長打回原形，再次徘徊通縮邊緣，主因農曆新年長假後出行淡季及消費需求回落，非食品的機票價急跌等，加上工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌勢擴大至2.8%，連續18個月處負增長，跟全球能源價格上漲背道而馳。不過，分析指，低通脹將為內地寬鬆貨幣政策提供空間，惟料當局優先考慮穩定人民幣匯率。

無論是食品、非食品、不包括食品和能源的核心CPI及服務價格，3月按年表現均遜於2月。以首季計，整體CPI與去年同期持平。按月而言，3月CPI更下滑1%，尤其是非食品的機票、交通工具租賃費和旅遊價大跌27.4%、15.9%和14.2%，佔CPI總跌幅近四成之多。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解釋，3月CPI按年升幅回落，因受食品和旅遊服務價格回落影響。其中，食品降價2.7%，鮮菜、豬肉價雙雙轉跌1.3%和2.4%。服務價格僅升0.8%，漲幅回落1.1個百分點，當中機票價由升轉跌，按年跌幅達14.7%。

不過，荷蘭國際集團(ING)銀行大中華區首席經濟師宋林在報告指，CPI通脹遜預期的主因為非食品通脹放緩幅度超出預期。其中，家用電器按年降價0.8%、交通工具及通訊設備各跌4.6%及2.4%。在新能源汽車產業價格競爭激烈的情況下，運輸工具價格或更加低迷。

以PPI為例，按月仍跌0.1%，即使國際輸入性因素帶動國內石油、有色金屬相關產業價格上漲，但裝備製造業中，新能源車整車製造、鋰離子電池製造價格分別下降1.3%和0.9%。對於PPI按年跌幅創4個月來最大，當局解釋是節後工業生產恢復，工業品供應相對充足所致，但外界卻歸咎於產能過剩。

當消費及工業出廠物價受壓，以至通縮陰霾揮之不去，凸顯需求不足等問題之際，日資券商野村指出，低通脹甚至物價下跌，可能在多方面支持內地經濟，尤其物價下跌及停滯工資可在貨品及服務方面刺激出口及取代進口。故該行預期，4月CPI按年將錄零增長，PPI跌幅或因能源價格上升而輕微收窄。

野村又指，隨着各種出境旅遊消費被壓抑的需求釋放，並逐步消退，加上人民幣兌每美元匯率疲弱，短期內地家庭消費或略微轉向國內市場。

宋林亦相信，內地經濟未陷入通縮螺旋。就經濟基本面而言，進一步減息將有助刺激內地經濟。但近期人民銀行已強化逆周期調節，應對美國聯儲局鷹派政策導致的人民幣貶值。周四官方開出的中間價為7.0968兌每美元，按日跌9點子，雖創逾半個月低位，惟偏強水平反映官方穩匯立場不變，人民幣在岸價一度距日內交易區間下限不足20點子，下午4時30分收報7.2369，近5個月低位；離岸價曾低見7.2641，下午6時每百港元兌約92.36元人民幣。

若內地減息，將進一步擴大中美息差，因此ING料今年下半年之前內地不會減息，而年內將有兩次減息。換言之，人民幣跌穿去年低位的可能性不高。