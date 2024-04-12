【東方日報產評】全球車戰華領先　貿易戰快將升級

中國物價維持在相對低的水平，生產成本低企，加上人民幣偏弱，整體而言有利中國商品行銷海外市場，令中國在全球汽車戰佔盡上風。事實上，中國的電動車產業發展戰略規劃經年，至今已掌握上中下游全產業鏈的優勢，性價比極高的中國電動車正全面走出海外市場，對美國、歐洲和日本等傳統汽車生產國構成重大挑戰。有心理準備，這些市場將高築壁壘，以重關稅抗迎中國的產量壓境，變相預示全球貿易戰將全面升級，世界經濟再響警號！

汽車工業是全球製造業的重要組成部分，也是評估經濟體競爭力強弱的重要指標。就如過去數十載，先是歐洲、美國汽車業領導全球，繼而是日本汽車崛起，伴隨的是景氣起落與經濟戰的痕迹。眼前這場戰爭的主角之一是中國，皆因中國電動車已在全球新能源汽車中佔重要席位，除了主導着全球最大的內地汽車消費市場外，還積極衝出海外，進軍東南亞、歐、美等市場。

對此，美國顯然愈來愈着急。美國最大的電動車企高層已不止一次說到，若不築起貿易壁壘來應對，中國車企將「摧毀」全球競爭對手。美國財長耶倫最近訪華，亦明言中國透過補貼來讓中國電動車有低價優勢，希望中國能抑制過剩產能。除了電動車外，歐盟近期就中國展開補貼調查，皆針對中國新能源企業，歐美群起打壓中國商品進口的趨勢明顯可見。

說中國產能過剩、靠政府補貼生產低價產品，傾銷海外市場，是歐美高築貿易壁壘的藉口。不過，其實所言甚為片面。事實上，比如中國電動車沒有創新的技術和全產業鏈的優勢，是沒法做出具競爭力的汽車商品來，這點歐美都心知肚明。問題在於歐美車企朝新能源發展的步伐起步太遲，且沒有電池、原材料等覆蓋上中下游的全產業鏈優勢，且動不動就工人罷工，原料都靠進口，本地汽車消費市場表現又不見突出，歐、美車企給比下去，顯然不全是別人的問題，而是自身不足所使然。

當然中美在大打經濟戰，美國在半導體業全面圍堵中國，中國日子雖不好過，但還是在安度日子；在另一製造業領域——汽車，則好明顯是中國主場，中國電動車正以高速滲透全球市場。若歐美施以高關稅迎戰，其實非單止懲罰敵人，更是懲罰自己，皆因歐美消費者無法享用性價比高的消費品，企業無法利用低成本汽車來降低營運成本，競爭力亦必然會受影響，而這不一定惠及發展相對落後的歐美車企。如是者，強國經貿不斷擴大惡鬥範圍下，世界經濟必然受損。

也許，這個局面是新經濟下全球利益大洗牌的必然過程，關係的都是經濟體的核心競爭力，以爭取主導新經濟發展的話語權。不過，有別於當年中國鋼鐵傾銷海外，涉及的純粹是大宗商品產量；如今中國汽車、太陽能與電池等新能源商品行銷海外，憑核心技術、原材料供應與成本優先等綜合競爭力來取得市場，對歐美而言，這顯然是場硬仗。中國也只有堅持做好自己，以最佳狀態迎接挑戰。