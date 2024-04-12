鄧聲興：禁止塑膠影響零售餐飲中小企

據中國國家統計局數據，今年首兩個月內地社會消費品零售總額按年增長5.5%至81,307億元人民幣(下同)，其中商品零售按年增長4.6%至71,826億元，餐飲收入受惠於春節消費利好，在按年高基數下大幅增長12.5%至9,481億元。

對比內地餐飲零售業的加速復甦，現今本港餐飲業較為慘淡，受「港人北上潮」及「港人移民海外」趨勢下消費者結構及規模變化，及入境遊客仍待復甦等因素影響，近期陸續有店舖「執笠」。據香港餐飲聯業協會估計，過去一個月全港有約200至300間食肆結業，復活節假期期間港人外遊或導致食肆日間生意跌兩至三成，夜間生意跌逾四成以上，留在香港的600多萬市民消費力度亦有減弱。

本港餐飲零售業急需提升自身吸引，考慮「北上消費」的競爭優勢主要有消費更具性價比及服務素質更高等因素，而本港將於4月22日實施首階段管制即弃膠餐具和其他塑膠產品對市民及消費者而言相當於變相加價，或對本地零售餐飲中小企業不利。

據環境保護署估計，非塑膠餐具與一般膠餐具成本相若，一套餐具的價錢差距僅約兩毫，而目前「走塑費」明顯遠超成本，或令商家將成本轉嫁消費者從而打擊生意。連同近期計劃推行的垃圾徵費、水電費及鋼鐵加價等，或在經濟低迷時期影響消費者情緒，並或進一步演變為社會矛盾，不利相關中小企業及社會發展。

此外，禁用及減少膠餐具及其他塑膠產品使用雖一定程度减少塑膠污染，但非塑膠即棄餐具仍會製造其他垃圾，如木製餐具亦與政府減碳目標相悖。建議多給予政策支持業界發展，走塑新政應經更全面的考慮及部分試行調整後，再做全面執行，以助本港餐飲零售業回暖。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)