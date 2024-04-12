姚浩然：港股靜待突破 油股揀呢兩隻...
2024年04月12日 11:42
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亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，市場憂慮內地再陷通縮，仍需觀望數據會否有進一步改善，因此港股近期技術走勢雖見好轉，但仍未能升穿17,250點重要阻力位。他補充，業績期過後，股份表現兩極化，資源股、石油股及中資電訊股繼續保持強勢，科網股如美團(03690)及騰訊(00700)走勢亦見改善。不過，部分股份如友邦保險(01299)，績後則相對弱勢。在強弱股份分化下，港股難見方向，不妨揀強股炒作，若恒指升穿17,250點阻力，相信屆時強勢股亦會進一步突破。
市場關注中東地緣政治局勢變化，隔晚國際油價下跌。姚預期油價仍會於高位徘徊，紐約期油短期料在84至88美元水平上落，但除非地緣出現不可預見的情況，否則難突破90美元關。他又指，若然油價進一步上升，對油股如中海油(00883)、中石油(00857)業績有支持，且兩股估值及息率仍處吸引水平，可作為穩陣之選。
美國通脹壓力加大，且有聯儲局官員明言短期內毋須減息。姚認為當地通脹仍在受控水平，美股後市繼續偏好，但在市場預期減息時間表將推遲下，對息口敏感股如地產股難免有壓力，尤其是負債相對高的股份，建議暫避為妙。