港股IPO慘淡　外資員工驚炒魷　細刁照搶「任何蚊子肉都不能放過」

內媒報道，截至4月11日，今年港股僅有12家新股上市中，中資券商機構市場份額佔比較高，外資機構中，只有摩根大通作為保薦人，承銷速騰聚創及連連數字的上市項目。報道引述國際性投行員工指擔心被裁，又指上半年幾乎見不到收入的希望，目前就連以往看不上眼的小型項目都要主動溝通，「任何蚊子肉都不能放過」。

報道指，擬上市公司發現，原來港股上市可以不用依靠外資投行。Wind數據顯示，去年10月以來，不少擬上市公司發公告，終止委任某投行為其整體協調人，且均涉及外資投行。

報道引述香港一及中資券商投行人士指，對於機構退出新股承銷的情況以前不能想像，「等於送上門的生意不做了」他表示，雖然港股及境外資本市場上市門檻較低，上市相對容易，但難的是要把股票賣出，所以承銷商壓力很大。

另一名香港本地券商投行人士指，整體全球協調人在招股環節起到最重要的角色，需要負責找基礎投資者、錨定投資者，但目前港股市場太疲軟，流動性不足，因此一旦外資承銷商聯系不到足夠願意認購的投資者，只能選擇退出。

金融業員工擔心飯碗不保，香港某國際投行一名員工表示很擔心被裁員，因為手上沒有可以推進的項目，「別看現在遞交上市申請的多，但是能推動的很少，路演一圈回來，估值預期與投資者願意認購的價格相差太遠，發不出去，就乾脆延遲上市。上半年幾乎看不到任何Revenue(收入)的希望，所以領導讓我們一遍一遍梳理可操作的項目，包括配售及併購重組，之前看不上的一些小項目現在都要主動去溝通，任何蚊子肉都不能放過。」

IPO市場持續低迷，許多外資投行開始縮減成本，意味有更大規模裁員。某外資投行董事總經理稱，今年要大規模裁員已是心照不宣，亞太區投行業務好壞主要看香港，希望下半年能有轉好迹像。