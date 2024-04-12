非本地客買樓於中港通關後回升　佔客源比例0.83%

去年中港全面通關後，內地買家比例雖有所上升，但實際上仍屬相當低的水平。稅務局資料顯示，截至今年2月底，2023至2024年財政年度住宅物業買賣合約數量錄38,007宗，當中只有314宗為非持有香港身份證的個人買家，佔整體比例僅約0.83%，但已較對上一個年度多出146宗或約86.9%，所佔比率亦明顯上升約0.52個百分點。

事實上，2021至2022年、以及2022至2023年兩個財政年度，非持有香港身份證的個人買家的住宅登記成交，分別只有153及168宗，佔整體僅約0.22%及0.31%。反映去年通關後同類買家來港購買住宅趨勢確有增加，惟由於仍受辣稅影響，故相對整個市場，非港人買家依然為數甚少，對香港樓市未能帶來支持作用。

不過，去年10月底政府公布樓市減辣安排，除了將新住宅從價印花稅、以及買家印花稅的稅率減半外，亦特意為外來人才推行置業印花稅「先免後徵」安排，此舉亦成為了非港人置業誘因。

據稅務局資料，「先免後徵」實施期間，即去年10月底至今年2月底，短短4個月該局已收到661宗申請。當中佔625宗獲批，另有1宗不獲批准，拒絕原因是有關外來人才在港逗留首日起計，至申請暫免印花稅當日已經超過9年，超出先免後徵機制下的寬免期限，故不符合資格。