人行：首季社融規模增量12.93萬億人幣　按年降11%

中國人民銀行初步統計，2024年第一季社會融資規模增量累計為12.93萬億元人民幣(下同)，比上年同期少1.61萬億元。其中，對實體經濟發放的貸款增加9.11萬億元，年比少增加1.59萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1,523億元，較去年增加917億元；委託貸款減少995億元，年減1,676億元；信託貸款增加1,983億元，年減2,024億元；未折現的銀行承兌匯票增加5,500億元，較去年增加814億元；企業公債淨融資1.12萬億元，年比多2,551億元；政府公債淨融資1.36萬億元，年比少4,708億元；非金融企業境內股票融資763億元，年比少1,386億元。

另外，首季人民幣貸款增加9.46萬億元。分部門看，住戶貸款增加1.33萬億元，其中，短期貸款增加3,568億元，中長期貸款增加9,750億元；企(事)業單位貸款增加7.77萬億元，其中，短期貸款增加2.97萬億元，中長期貸款增加6.2萬億元，票據融資減少1.5萬億元；非銀行業金融機構貸款增加2,336億元。一季人民幣存款增加11.24萬億元。其中，住戶存款增加8.56萬億元，非金融企業存款增加2,225億元，財政存款減少2,855億元，非銀行業金融機構存款增加1.56萬億元。