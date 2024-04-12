周末12個新盤開售　合共推逾240伙

據統計，周六及周日(13,14日)有至少12個新盤，合共推售逾240伙。其中，港島南岸黃竹坑站項目周六作次輪銷售，發售184伙。項目已經截票，最終接獲約1.7萬張入票。

●港島南岸Blue Coast次輪截收1.7萬張入票

●西南九龍維港滙II四房售4,372萬元

●日出康城PARK SEASONS周六起正式收票

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨日公布首張價單提供138伙後，將於周六(13日)正式收票。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，昨晚邀請會員優先參觀項目展銷廳，並錄得逾1,000個參觀人次。同系列SEASONS PLACE已售出558伙，套現約35億元。

●何文田天鑄四房以4,680萬元重新售出

●啟德THE HENLEY I三房1,683萬元成交

●青衣明翹匯單日沽兩伙三房單位 共涉逾3,068萬元

●大手客斥資9,346萬元購入3伙日出康城LP10四房戶

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(12日)以招標形式發售3伙高層單位，悉數以同一成交價3,115.5萬元連車位沽出，單日套現9,346.5萬元。發展商指，3伙由同一組買家大手購入。是日沽出單位包括2B座53樓A室，同座55樓A室，同座56樓A室，實用面積皆是1,608方呎四房間隔。每個單位均連同1個車位售出，呎價約19,375元。

●黃大仙薈鳴上調建期折扣率至最高31%

●元朗錦田北PARK YOHO Napoli單日連售兩伙

●旺角ONE SOHO9伙定價上調0.5%至2.5%

●啟德維港1號兩房呎價約18,874元

●屯門OMA by the Sea複式戶連雙車位售2,680萬元