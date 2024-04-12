周末12個新盤開售 合共推逾240伙
2024年04月12日 21:31
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據統計，周六及周日(13,14日)有至少12個新盤，合共推售逾240伙。其中，港島南岸黃竹坑站項目周六作次輪銷售，發售184伙。項目已經截票，最終接獲約1.7萬張入票。
●港島南岸Blue Coast次輪截收1.7萬張入票
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，次輪銷售於周五(12日)下午3時已經截票。市場消息指，項目次輪銷售最終接獲約1.7萬張入票，以明(13日)以價單形式發售184伙計，超額認購逾90倍。長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，明天次輪銷售將在紅磡置富都會商場進行，完成報到後將隨即在現場進行抽籤。
●西南九龍維港滙II四房售4,372萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周五(12日)錄得第1座2樓B室的成交，實用面積1,432方呎四房，以4,372萬沽出，呎價約30,531元。發展商指，維港滙系列4月暫沽16伙，吸金逾4.7億元，當中三房及四房大單位涉及9伙，佔逾半數。
●日出康城PARK SEASONS周六起正式收票
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨日公布首張價單提供138伙後，將於周六(13日)正式收票。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，昨晚邀請會員優先參觀項目展銷廳，並錄得逾1,000個參觀人次。同系列SEASONS PLACE已售出558伙，套現約35億元。
●何文田天鑄四房以4,680萬元重新售出
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄，周五(12日)通過招標重新售出8座18樓D室，實用面積1,576方呎，四房間隔，最新以4,680萬元成交，呎價約29,695元。該單位曾於2018年12月以6,460萬元售出，惟於2021年終止交易，最新做價較5年前已低約28%。
●啟德THE HENLEY I三房1,683萬元成交
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY I，周五(12日)以1,683.62萬元售出2座12樓E室，實用面積696方呎，三房間隔，呎價約24,190元。
●青衣明翹匯單日沽兩伙三房單位 共涉逾3,068萬元
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，今(12日)售出兩伙三房單位，共涉逾3,068萬元。其中，1座16樓A室，實用面積807方呎，成交價1,511.4萬元，呎價約18,729元。另一伙為1座20樓A室，面積及開則相約，以1,557.4萬元成交，呎價約19,299元。據悉，買家同為外區客。
●大手客斥資9,346萬元購入3伙日出康城LP10四房戶
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(12日)以招標形式發售3伙高層單位，悉數以同一成交價3,115.5萬元連車位沽出，單日套現9,346.5萬元。發展商指，3伙由同一組買家大手購入。是日沽出單位包括2B座53樓A室，同座55樓A室，同座56樓A室，實用面積皆是1,608方呎四房間隔。每個單位均連同1個車位售出，呎價約19,375元。
●黃大仙薈鳴上調建期折扣率至最高31%
宏安地產(01243)的黃大仙薈鳴，新近修訂部分價單，增加其中一項建築期付款計劃的折扣至最高31%。上述為「買樓收租易付款計劃」，若買家及其親屬於香港擁有物業便可選用該付款計劃，並選購指定兩房單位，即可享有新增4%的「把握2房最後機會折扣」，總計折扣率比120天即供付款計劃的30%為多。
●元朗錦田北PARK YOHO Napoli單日連售兩伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，周五(12日)錄得兩宗成交，總成交金額1,665.99萬元。其中，第21A座的11樓C室，為實用面積633方呎的三房單位，以867.15元售出，呎價約13,699元 。
●旺角ONE SOHO9伙定價上調0.5%至2.5%
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，新近修訂部分價單，將9個單位的定價上調0.5%至2.5%。其中，29樓B3室，為實用面積287方呎的一房單位，定價由875.8萬元加至897.7萬元，扣除23.5%折扣後，折實價約686.74萬元，折實呎價約23,928元。同時，該盤新近錄得兩宗終止交易個案，總交易金額約1,431.66萬元。
●啟德維港1號兩房呎價約18,874元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周五(12日)以853.1萬元售出2B座8樓E室，實用面積452方呎，屬兩房開放式廚房間隔，呎價約18,874元。
●屯門OMA by the Sea複式戶連雙車位售2,680萬元
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，周五(12日)以招標形式售出複式單位，為第2座2樓及2樓之上層複式C室，實用面積1,352方呎，採三房連套房間隔，連600方呎花園，及連同兩個車位以2,680萬元成交，呎價約19,822元。發展商指，自撤辣後，買家對樓市信心增強。而該項目僅設4個此類花園複色戶。