美股3大指數全線下跌　道指挫187點　摩通跌4%

美股3大指數周五早段受壓，道指跌187點，報38,271點；標指跌30點，報5,168點；納指跌132點，報16,309點。市場繼續關注聯儲局貨幣政策的潛在變化，而在周三通脹數據公布後，多位聯儲局官員先後放口風指不急於減息。港股夜期報16,625點，跌137點，低水97點。

紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，對於通脹出現反彈並不感到意外，又謂目前沒有調整貨幣政策的明確需要，但他認同最終都需要減息。波士頓聯儲銀行行長柯林斯亦預計，在開始放寬貨幣政策之前，可能需要較預期更長時間，才能對通脹下降軌更有信心，又指通脹放緩過程可能是曲折。里士滿聯儲銀行行長巴爾金則稱，目前通脹尚未達到聯儲局希望的水平。

企業消息方面，摩通上季收入按年升9.34%至419.34億美元，純利按年增長6.31%至134.19億美元。惟要注意的是，摩通業務增長有相當一部分是靠着去年第二季收購第一共和銀行(FRB)，若撇除收購影響，純利增長只有約1%，其股價挫3.94%。

富國銀行上季收入按年微升0.64%至208.63億美元；惟純利按年倒退7.45%至46.19億美元，其股價跌0.66%。

花旗上季收入則按年跌1.59%，至211.04億美元；純利按年減少26.81%至33.71億美元。行政總裁范潔恩表示，集團上個月已完成了組織簡化，形成了一個更清晰、更簡單的管理結構。這對於滿足監管機構的期望並更有效地為客戶提供服務都是必要的。花旗股價升1.22%。