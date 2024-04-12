沙田套三房售700萬　持貨7年仍明賺實蝕離場

樓價上升乏力，部分業主沽貨即使帳面有賺，計及使費仍要損手，沙田濱景花園套三房以700萬元易手，原業主持貨約7年帳面僅獲微利約2萬元，實際上明賺實蝕。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李百達表示，太古城4月暫錄約12宗買賣，包括美菊閣低層E室，實用面積約922方呎，套三房間隔，以1,450萬元放售，最新減價50萬元，以1,400萬元成交，呎價約15,184元。

●美聯盧浩指，北角半山威景臺低層9室，實用面積約700方呎，獲外區用家垂青，原業主近期叫價約1,250萬元，議價後以1,200萬元承接，呎價約17,143元，原業主於2017年11月以約1,290萬元購入，轉手帳面蝕讓約90萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角城市花園3座低層F室，實用面積約807方呎，套三房設計，望園景，成交價1,028萬元，原業主於上月才放盤，初時叫價1,100萬元，最終減價72萬元成交，呎價重上約12,739元。

●中原葉偉明表示，薄扶林置富花園20座低層B室，實用面積約588方呎，三房間隔，享海景，去年放盤叫價740萬元，議價後減價70萬元，以670萬元沽出，呎價約11,395元，新買家為上車客。

－－－－－

九龍區

●香港置業曾家輝指，長沙灣碧海藍天3座低層C室，實用面積約494方呎，兩房間隔，以約750萬元放售3個月後，獲外區客洽購，議價後減價約40萬元，以約710萬元易手，呎價約14,372元，成交價創今年同類型單位新低。

●利嘉閣李啟昌稱，長沙灣昇悅居2座高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，叫價888萬元，經議價後以870萬元易手，呎價約16,828元，原業主在2023年以約888萬元買入單位，持貨1年帳蝕18萬元。

●中原張仲偉表示，何文田爵士花園5座高層C室，實用面積約1,038方呎，套三房間隔，另設工人套房，連一個車位以1,480萬元成交，呎價約14,258元。

－－－－－－

新界區

●美聯羅定康指，將軍澳新都城9座中層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以580萬元放盤，新買家為方便照顧母親，於是物色單位與媽媽同住，經議價後以572萬元承接，呎價約15,758元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢南圍村單號村屋上複式單位，套兩房連儲物室間隔，望海景，開價1,400萬元，累減152萬元，以1,248萬元成交，減幅約11%，原業主持貨近5年，帳面虧蝕120萬元，期內跌價約9%。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山海栢花園1座低層C室，實用面積約396方呎，兩房間隔，原先叫價550萬元，放盤兩個月，累減40萬元，獲買家以510萬元承接，呎價約12,879元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦龍苑D座高層10室，實用面積約554方呎，三房間隔，原叫價380萬元，略減至378萬元未補價第二市場價售出，呎價約6,823元。

●中原侯惠良表示，大圍恆峰花園2座中層B室，實用面積約867方呎，三房間隔，開價約1,060萬元，1月已調整至970萬元，議價後以945萬元易手，呎價約10,900元。

●利嘉閣李偉佳指出，沙田新城市廣場3期海桐閣中層C室，實用面積約954方呎，三房連套房間隔，以1,570萬元成交，呎價約16,457元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑K座高層2室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，原叫價705萬元，減價30萬元，以675萬元未補價第二市場價售出，呎價約10,385元。原業主2018年7月以720萬元購入上址，持貨逾5年帳面虧蝕45萬元。

●中原黎宗文稱，沙田濱景花園3座低層C室，實用面積約544方呎，三房連套房間隔，開價約735萬元，減價35萬元，以700萬元易手，呎價約12,868元。原業主於2017年以698萬元購入單位，持貨約7年帳面僅獲微利約2萬元，近乎平手離場，計及使費需損手。

●美聯楊浩然表示，大埔白石角雲滙2期10座中層B3室，實用面積約338方呎，一房間隔，以540萬元放售，反價2萬元，以542萬元易手，呎價約16,036元。資料顯示，原業主2018年以648萬元購入單位，現貶值約106萬元。

●中原姚枝榮表示，大埔美豐花園A座低層8室，實用面積約293方呎，兩房間隔，以325.6萬元沽出，呎價約11,113元。

●美聯葉容生稱，粉嶺御皇庭1座高層戶，實用面積約552方呎，三房間隔，以620萬元放售，議價後以607萬元獲承接，呎價約10,996元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋富健花園8座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價365萬元，呎價約6,166元。

●中原伍耀祖稱，天水圍栢慧豪園5座中層A室，實用面積約502方呎，兩房間隔，叫價528萬元，減價後以511萬元沽出，呎價約10,179元。

－－－－－－