東方日報B1：華首季外貿破紀錄

今年中國首季貿易進出口總值突破10萬億元(人民幣‧下同)，創歷史同期首次，按年大升5%至10.16萬億元，增速為6個季度新高。不過，單計3月，以美元計價的進出口表現均遜市場預期。其中，出口更轉跌7.5%，結束連續4個月的升勢，為去年8月後最大跌幅。分析指數據反映歐洲市場等需求減弱。人民幣在岸價走勢隨即受影響，周五(12日)低見7.2375兌每美元，續創近5個月低位。離岸價曾低見7.2649，每百港元曾兌約92.35元人民幣。

首季累計，內地進出口雙升，出口總值佔5.73萬億元，進口規模也錄4.43萬億元新高，按年各增4.9%及5%，分別較去年第四季加速4.1個百分點及2.3個百分點；民營企業上季進出口總額亦增逾一成，佔總值約54.3%，撐起外貿半壁江山，主因民企數量急增10.4%。

中國海關總署坦言，地緣政治緊張局勢和貿易保護主義等，將對外貿帶來困難和挑戰，惟全球貿易正呈現「趨穩改善」的迹象，除了世界貿易組織(WTO)日前預測今年全球貨物貿易量會升2.6%，當局的貿易景氣調查結果亦顯示，3月反映出口、進口訂單增加的企業比重均按月明顯提升，故料第二季內地進出口持續向好，上半年大致維持在增長通道。換言之，坊間有關內地經濟復甦迹象蒙上陰影之說，只屬空談。

針對美方牽頭指摘產能過剩的問題，該署副署長王令浚昨回應指，不認為內地工業生產者出廠價格下跌就意味所謂的產能過剩；又稱產品價格跌往往與原材料價格波動、技術更新迭代及生產商主動讓利等多個因素有關。內地企業不斷研發創新降低生產成本，拓展向下游讓利的空間。

王令浚續指，首季外貿展現「量穩」勢頭，美國及日本等傳統市場回暖，出口跌幅較去年收窄，未來內地將適時推出更多更管用的政策舉措。數據顯示，3月整體汽車出口為49萬輛的單月新高。

目前美國延後減息預期籠罩匯市，有指境內美元資金面若偏緊，恐加大人民幣下行壓力。但人民幣在岸價周五跌幅有限，下午4時30分僅跌6點子收市，由官方開出的中間價報7.0967，更按日升一點子。交易員稱不排除有資金在干預，更憧憬後續中國人民銀行或通過下調外匯存款準備金率，以釋放部分美元流動性。

人行周五晚公布，3月狹義貨幣(M1)增速放緩至1.1%，增速再創兩年來低，計及定期存款的廣義貨幣(M2)增8.3%，增速重返2021年9月水平，惟M2餘額達304.8萬億元。同時，3月信貸和社融增量按月狂飆超過一倍，反映企業經營活躍度的重要指標於農曆新年節後轉趨熾熱。

雖然人行未有公布單月的信貸和社融增量數據，若結合首兩個月數據推算，3月人民幣貸款新增3.09萬億元，社會融資規模增量為4.87萬億元，遠勝2月的1.45萬億元及1.56萬億元，足見首季末財政發力提速。首季而言，人民幣貸款新增9.46萬億元，社融累計新增12.93萬億元，分別比去年首季少增1.14萬億元及4.15萬億元。