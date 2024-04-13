【東方日報產評】華外貿轉型升級　復甦未穩須努力

隨着中美博弈，美國推動中美脫鈎，在國際地緣政治形勢的巨變之下，中國推動外貿轉型升級，以保行業發展可持續性。數據顯示，今年首季，中國的貨物貿易進出口規模歷史同期首次突破10萬億元人民幣，可見雖然內、外環境極具挑戰，但中國的外貿轉型升級繼續推進，且保持成效。之不過，單獨觀乎3月數據，表現有所轉弱，反映增長的步履有待鞏固，而次季汽車業「出海」，將會成為出口業一個有力的支撐點。

今年首季內地貨物貿易進出口總值按年增長5%，增速創6個季度以來新高，時值美國的打壓無日無之，內部及外部需求皆轉型，此成績顯然並不容易。機電產品和勞工密集產品出口勢頭良好，對共建一帶一路國家進出口4.82萬億元人民幣，增長5.5%；對其他9個金磚國家進出口增長11.3%，相對地已減低對歐盟、美國、南韓和日本等傳統出口市場的依賴。

值得留意是，近年內地積極拓展中間品貿易、服務貿易、數字貿易，而作為外貿轉型升級的重要方向，以跨境電商為代表的新業態發展勢頭尤為突出，彰顯巨大的市場活力和增長韌性，助力外貿轉型升級。單是今年首季，跨境電商進出口按年增長達9.6%，非但中國產品行銷全球，亦可迎來更多境外消費者進入市場，成為全球貿易一股新勢力，亦有助中國維持全球最大貿易的地位。這一點，需要互聯網發展有高滲透率、超卓的物聯網等優勢來成就，而中國正好在向外說明其競爭力所在。

不過，3月在春節效應過後，進出口表現均未符預期，除了受去年同期的高比較基數影響之外，也一定程度說明外貿形勢尚未完全站穩。展望今年餘下時間，歐美央行是否一如預期啟動減息周期，乃宏觀經濟發展的關鍵因素之一，這也在在說明，內地出口商所面對外部需求尚存重大不確定性，內地當局得加大政策支持，穩定內部需求，及時梳理市場風險。

可幸的是，見到3月內地整體汽車出口創單月新高，中國電動車正加快「出海」。為此，歐美在高度關注，貿易戰升級正在倒數。但中國手上的籌碼之一，乃全球最大的汽車消費市場，任何貿易壁壘，都有機會招來中國的反彈。中國電動車增加外銷的趨勢料將持續，而隨着數碼化和智能化發展加快，更會為整體外貿轉型升級提供有力支持。

若然中國繼續停留在勞動性密集的製造業，安於做賺取微利的「世界工廠」，今日面對西方經濟體圍堵，大概經濟早就垮下。之所以能應付外部挑戰，關鍵在於內地當局全面推動經濟朝升級改造換檔，製造業朝高質量、高技術發展，且隨着居民收入提升，積極拓展內部需求，今時今日中國不僅維持了出口競爭力，還擁有世界規模最大而最具增長潛力的消費市場，為應對外部圍堵提供籌碼。

故云：「打鐵還需自身硬」！中國堅持化解內房危機、在資本市場全面起飛前，肅清金融腐敗，完善市場機制和相關法規，是以短痛換來長治久安之策。投資者得對中國市場抱有希望，耐心等候中國資產展翅高飛的時機到臨。