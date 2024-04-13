普徠仕：市場風險由衰退轉向通脹　如何部署？

隨着對經濟衰退的擔憂逐漸消退，投資者對於通脹的憂慮重燃。通脹問題揮之不去，與消費物價指數(CPI)的主要組成項目有關。通脹水平見頂時，商品價格上漲，尤其是食品、能源和核心商品，這些項目亦是導致通脹攀升和降溫的主因。至於早前通脹降溫，主要是由供應鏈正常化所致。

另外，服務業通脹幾乎沒有紓緩迹象，這正是當前導致通脹高企的主因。控制通脹不容樂觀，因為服務業通脹往往非常頑固，除衰退時期外。

適時調整資產配置

風險已經從經濟衰退轉移到通脹，意味着投資者亦可能將改變資產配置。研究CPI處於不同水平時的資產回報，或將有幫助。從歷史上看，債券一直是應對衰退的較佳對沖工具，但通脹升溫時，以債券對沖或不會奏效。在經濟急劇衰退、通脹錄得負數的罕見情況下，債券的表現則優於股票(以標普500指數衡量)；但隨着通脹升溫，相關情況將發生改變。

當通脹處於低或中等水平、甚至稍微偏高水平時，股票往往表現出眾，如當通脹處於0至4%之間，股票回報率往往達雙位數。然而，在經濟衰退期間，股票回報率大跌。另外，當通脹升至極高水平時，股票的回報率亦會降低，惟能源行業的股票表現往往較佳。

這些研究結果表明，對沖通脹風險的一種方法或是將投資組合向股票傾斜，並且重點留意能源行業。

普徠仕多元資產部門資本市場策略師 Tim Murray