【星之谷】6成按揭大條道理出租？做漏一件事隨時違約

政府撤辣兼放寬按揭成數，出租物業最高按揭成數上限由以往5成增至6成，並免除壓力測試。換句話說，以往申請6成按揭並聲明物業是自住的業主，在新例下物業理應可以出租，但做漏一件事隨時面臨違約風險。

業主想出租自住樓的話，不能因為金管局調升按揭成數上限就貿然行動，應該先通知銀行，並修改貸款信，由自住用途改為出租用途，大部分銀行都會收取1,000元至2,000元手續費，但這費用是物有所值的，因為是買一個合法合規的出租權利。

【個別銀行要求加息】

但要留意，更改貸款信上的用途，個別銀行可能需要更改按揭利率，例如與現時市場利率睇齊。眾所周知，現時H按封頂利率比兩年前高最少兩個百分點，整件事並不劃算。但幸好只是個別銀行操作，大部分銀行並沒有這項加息要求。

不過，如果申請了6成按揭的自住樓，若果業主單方面出租而不通知銀行，究竟會有甚麼後果？理論上，根據貸款信條款，如果當初申報自住，現時出租卻沒有通知銀行，將會視為違約。

【未通知銀行或涉違約】

假如業主甘冒風險，把原有物業出租而不通知銀行，未來再入手新一層住宅並申請按揭，並利用原有住宅的租金計入息，又「勇敢地」光顧同一間按揭銀行申請貸款，銀行對一對資料後，原有物業出租行為便即時露餡，同樣有違約風險。

事實上，把物業由自住用途正式改為出租或擬出租用途，還有一個好處，就是再買新一層樓的話，由於舊一層樓正出租，新入手的物業理所當然變成自住樓，可以經按揭保險公司申請高成數按揭。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。