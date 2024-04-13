憂以伊爆衝突　道指插475點　摩通挫逾6%

中東緊張局勢加劇，市場憂慮以色列與伊朗爆發衝突，美股三大指數周五(12日)下挫，道指曾插近600點，收市仍挫475點或1.24%，報37,983點；標指跌75點或1.46%，收報5,123點；納指最傷，挫267點或1.62%，收報16,175點，反映中概股表現的金龍指數跌4.58%。

重磅股方面，傳蘋果公司(Apple Inc.)將把Mac電腦進行大升級，配備針對人工智能(AI)技術的M4晶片，股價周四(11日)漲逾4%，市值單日增逾1,100億美元，周五(12日)延續升勢，收市升0.86%，為表現最佳道指成分股。不過，Alphabet收市轉跌1.05%；亞馬遜也跌1.54%。

受累上季淨利息收入遜預期，摩根大通急插6.47%，為表現最差道指成分股。此外，英特爾及超微半導體(AMD)分別挫5.16%及4.23%，據報內地要求電訊公司棄用外國晶片。

港股ADR指數按比例計算，收報16,465點，跌256點或1.56%。

大型藍籌偏軟，滙豐控股收報63.69港元，較港收市低0.11元；騰訊控股收報303.31元，較港收市低6.29元。