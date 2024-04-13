美匯指數升穿106　專家估續強勢　基於呢個理由...

外媒報道，由於美國經濟強勁，作為相對穩健的貨幣美元，創下一年半以來最大單周升幅，美匯指數升穿106，目前處106.038。

有報道指以色列正準備襲擊伊朗後，周五(12日)與美國國債一起大幅上揚。美元的避險地位和高於預期的通脹數據，推動美匯指數從周一(8日)開市至周五收市漲逾1.4%，是自2022年9月以來最大單周漲幅。

市場預期美國聯儲局今年將在9月左右開始減息兩次。美國政策前景與歐洲央行等其他全球貨幣當局的分歧愈來愈大，歐央行本周暗示，在通脹報告回軟下，最快可能在6月減息。

Ned Davis Research首席經濟師Alejandra Grindal表示，從指標來看，至少就目前來說，美元可能會繼續呈強。「根據我們目前所知，美國聯儲局不會率先採取行動的機會似乎愈來愈大。」她指，從歷史上看，當其他主要央行先採取行動時，美元就會轉強。

因此，投資者紛紛押注美元上升，在周三(10日)公布通脹數據之前的一周，美元好倉更增加。根據商品期貨交易委員會(CFTC)截至4月9日的數據，以美元計算，資產管理公司、對沖基金和其他投機市場參與者，目前對美元的態度最樂觀。CFTC周五公布的數據顯示，這些非商業交易者的淨長倉目前總計約175億美元。