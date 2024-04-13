Blue Coast次輪銷售184伙　開賣1小時50伙速獲認購

長實執行董事趙國雄表示，接下來會調升單位價錢，「底繼續撈，價繼續加」。目前正籌備 4月底至5月推出其他項目，惟5月底前不會推出港島南岸3C期，所以今日到場的準買家都屬幸運兒。他續指，是日準買家都頗鍾情四房，個人都喜愛四房單位，如稍後時間能抽中，便可揀選心水四房單位。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，首輪銷售截至昨日(12日)共售出415伙，套現約76億港元。而今日次輪發售的184伙，市值逾40億元。是日準買家連代理共有約2,000人到達紅磡置富都會現場，並以用家為主。

資料顯示，是日將發售單位包括30伙兩房、132伙三房及22伙四房戶，折實價1,054.8萬至3,769.1萬元，平均呎價約24,835元。次輪銷售已於昨日下午截票，最終截收約1.7萬張入票，超額認購約91倍。