終於發聲！萬科郁亮現身成都　感激新加坡GIC幫大忙

報道指，周五(12日)郁亮「低調」現身成都，此行的主要任務就是當日慶祝萬科與新加坡GIC實現長期合作20周年紀念活動。在此次慶祝活動上，新加坡GIC出席的高層代表，就是全球首席執行官林昭傑。上次郁亮公開現身，還是在半個月前的萬科2023年業績會上。

郁亮表示，「二十年前成都魅力之城是萬科與GIC合作的第一個項目，首開售價3,000出頭。十年前我們開始轉型發展，雙方的合作擴展到商業、辦公、物流、物業服務等領域。」

他指，在昨天(12日)舉行的GIC與萬科合作二十周年主題活動，GIC全球首席執行官林昭傑介紹公司堅守3F(友善、公平、堅定)合作夥伴原則，幫助GIC實現全球業務的發展。每次與GIC的合作交流，不僅為公司帶來全球視野、前瞻眼光和管理之道，還幫助公司把專案做得更專業更精細。公司很幸運，在成長和發展過程中有GIC這樣優秀合作夥伴，期待雙方繼續攜手進入行業發展新階段。

報道引述資料指，萬科魅力之城佔地666畝，位於蜀都大道東三環外側，緊鄰地鐵二號線和成都東客站。