中國大媽賺到笑！10年前擲千億人幣掃金　如今勁贏720億

外媒報道，近期金價屢創新高，專家分析指，2013年逢低搶購300噸黃金的中國大媽，如果持貨至今，無疑笑得最開心，因為中間差價賺約720億元人民幣。

2013年美國聯儲局縮減量寬規模，金價大幅回落，吸引大媽入場掃貨。當時估計，大媽在10天內花1,000億元人民幣搶購300噸黃金，倘持有至今，這10年他們每克賺逾200元人民幣。

有中國資深黃金投資分析師劉飛(化名)指，當時金價跌至每安士1,321美元，每安士等於31.1克，因此每克黃金等於42.4美元，按照當時人民幣兌每美元匯率6.2，折合差不多每克261元人民幣。

劉飛表示，不過大媽去金舖買的都是首飾等實物黃金，與國際投資市場的黃金有落差，金舖也不可能按照每克261元人民幣價格出售，中間有其他成本，如加工費等，因此最終成交價約每克310元人民幣。他指，以目前市場價格約每克550元人民幣計，大媽當年買入300噸黃金中間差價，約賺720億元人民幣。

近期黃金升勢持續，除非急需變現，否則願意賣金的人不多。有嘗到投資甜頭的上海大媽指，身邊很多同齡姊妹幾乎都在前幾年買入不少黃金，不是為了個人穿戴，而是留給孫輩作禮物或投資，又指兩年前給外孫買入500克金條作周歲生日禮物，當時價格是20萬元人民幣。