陳樂怡：申洲國際全年業績有望顯著改善

美國3月消費物價指數(CPI)再超預期，逼使市場下修減息預測。我們認為，聯儲局不得不重新審視形勢，有機會於今年稍後時間才啟動減息，高利率環境或較預期持久。不過，經濟數據將續令減息預期波動，存在較大不確定性，宜留意4月底將公布聯儲局最重視的通脹指標個人消費開支(PCE)，數據會否同樣指向二次通脹風險。

債息抽升，美匯偏強，均不利港股表現。內地方面，內地3月居民價格消費指數(CPI)按年微升0.1%，遜於預期，反映非假期日子的消費動力不足，經濟復甦力度並不穩固。惟綜觀首季內地經濟數據已見初步改善，但未必足至使決策方短期政策加碼，缺乏政策驚喜的情況下港股亦難突破。

去年主要客戶積極去庫存，管理層指去年產能利用率已見底，現已恢復全面生產，我們視之為正面訊號，今年業績有望在低基數的情況明顯改善。估值上，現價對應2024財年預測市盈率約18倍，低於五年均值。目標價83港元，止蝕價63元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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