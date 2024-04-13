陳鳳珠：成本下降或為車企減價主因之一

新能源汽車銷售經過去一年高速增長後，市場憂慮需求或會放緩，新能源汽車市場或會出現供應過剩，故預期車企需要減價促銷。不過其實，汽車價格下降，或有機會因成本下跌，同時部分車企的生產線已逐漸完善，產能提升有助產生規模效應所致。

從2023年開始，碳酸鋰價格從每噸60萬元人民幣一直下跌，到2024年初更一度跌破每噸10萬元人民幣。在純電動車的製造成本中，動力電池的佔比可高達六成，上游主要原材料碳酸鋰價格從去年開始呈下跌趨勢，故動力電池的售價亦有所下降，因而減輕電動車的製造成本。除碳酸鋰外，其他動力電池的原材料，包括硫酸鎳、圓柱形電池液等價格亦相繼回落，因此預期動力電池的價格仍有望下調。

另外，當新能源汽車的銷售快速增長，部分車企亦投資製造動力電池，以達到自給自足，因此可有效控制動力電池的成本。相信動力電池的成本下跌為2024年新能源汽車降價的其中一個主要因素。不過，隨着汽車價格下跌，車企的利潤空間仍有機會收窄，因此擁有規模效應及成本控制能力的車企競爭力將會提升，或有望搶佔更多市佔率。由此可見，今年將會是車企競爭激烈的一年，亦為淘汰賽的一年。

國家金融監督管理局表示，將按照政府工作報告部署，指導金融機構積極促進新型消費，擴大傳統消費，支持消費品以舊換新。近期更研究降低乘用車貸款首付比，同時優化新能源車險定價機制。預期除新能源汽車減價以提升銷量外，政策亦能推動新能源汽車的需求。

匯盈集團研究部主管陳鳳珠

(本文作者為證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）