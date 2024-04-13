郭家耀：希瑪眼科發展路徑清晰　後市看高一線

期內集團毛利為6.19億元，按年增加38.3%。去年的毛利率增長6.3個百份點至32.2%，香港醫療業務分部毛利率上一年的23.2%增至27%，內地眼科業務分部毛利率由27.7%增至35.3%。內地牙科業務分部毛利率由9.8%增至39.5%。

公司以「希瑪林順潮」品牌提供國際標準的眼科服務，此外，集團經營嘉賓眼科中心，在香港提供眼科服務已超過20年，以及視光師驗眼中心，在香港提供近視控制、眼科視光評估以及眼鏡及隱形眼鏡配鏡服務。眼科及相關服務網絡主要包括5間日間手術中心、8間衛星診所、6間眼科視光中心及1間一站式醫學美容、牙科及眼科服務中心。

自2021年起，公司亦在香港提供牙科、腫瘤科及其他醫療服務，網絡包括6間牙科診所、3間全科診所及1間腫瘤中心。此外，公司亦開展臨床研究業務，帶來與不同生物技術公司合作機會。

內地眼科服務方面，網絡包括位於深圳、北京、上海、廣州、珠海、昆明、惠州、揭陽的9間眼科醫院，位於福州及深圳的兩間眼科中心，以及位於上海的3間眼科衛星診所，主要以「希瑪林順潮」品牌經營。此外，位於佛山的第十家眼科醫院於2023年8月底開始全面營運。

公司於2022年2月完成對深圳希瑪愛康健口腔集團61.5%股權的投資，於2023年12月底，愛康健在深圳擁有1間牙科醫院及12間牙科診所。於2024年2月，再多一間牙科診所在福田開業。受惠於市場對優質牙科服務的殷切需求及港深兩地全面恢復通關，愛康健的業務錄得顯著增長。

公司與深圳羅湖區政府於2024年2月就羅湖口岸港式口岸醫院建設簽署一項戰略合作協議。預料醫院將成為首家採取港式醫療服務的口岸醫院，引入香港的醫療管理制度、醫療技術及醫療服務，為深港兩地居民服務。

醫院將設牙科、眼科、醫學影像科、體檢科、婦科、中醫學科、內科、外科及泌尿科等，往後階段將引進更多其他科系。醫院將設於一幢七層高大樓內，建築面積逾10,000方米，預計將於2024年7月開始營運。

根據「長者醫療券大灣區試點計劃」，集團旗下深圳愛康健口腔醫院獲選為試點計劃下位於大灣區的7家醫療機構之一及唯一一家牙科醫院，預計約170萬名合資格香港長者可受惠於試點計劃。

內地醫療行業利好的政策實施，推行大灣區的發展，預期將增加對高質素眼科、牙科及其他醫療服務的需求。集團已作充分準備開拓商機，設立或收購眼科醫院、眼科中心及診所，以及牙科診所及其他專科醫療診所，並物色合適的戰略夥伴以開發、生產及分銷近視防控相關產品。公司發展路徑清晰，業務前景向好，後市表現樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)