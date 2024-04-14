葉尚志：華潤電力屬業務穩定高息股　目標睇24元

最新公布的美國3月消費物價指數(CPI)按年上升3.5％，顯示通脹出現超預期的回升，市場估計美國聯儲局開始減息的時點將會押後至6月之後。在炒減息的預期下，美股標普500指數在過去的五個月累漲接近30%，但是目前減息時點出現一拖再拖，估計情況有引發美股調整的機會。美股強勢收斂，對港股可以是一件好事，資金外流壓力有望紓緩，也有望獲得策略性資金的回流，可以多加留意驗證。

值得注意的是，華潤電力宣布派發末期息0.587元，若不計及今年初派發的特別息0.5元，2023財政年度總派息0.915元，按年增加逾50%，屬於業務穩定高息股類別，建議可於19.2元或以下買入，目標看24元，止蝕可定在17.3元。

第一上海首席策略師葉尚志