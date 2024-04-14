【星期一．炒啲乜】港股17000點未企穩　撈底定逃生？

港股過去一周，頭3個交易日都尚算平穩，上周三(10日)更漲1.8%，不過上周四(11日)就回落0.2%，雖然評級機構惠譽確認「香港」長期外幣發行人違約評級為「AA-」，展望維持「穩定」，可惜港股上周五(12日)仍急跌373點或2.1%，更失守17,000點關，全周微跌2點或0.01%，連續兩周升勢斷纜。

分析指，港股大市成交仍算活躍，後市不至於太悲觀，不過要突破17,200點料有阻力。外圍方面，中東地緣緊張局勢加劇，伊朗與以色列隨時開戰，外匯及商品市場陷波動，美股上周五已率先急插，加上美國通脹升溫，減息行動可能推遲，市場調整部署，因此投資者對本周港股走勢也不宜掉以輕心。

周二(16日)內地將公布一系列重要經濟數據，包括70大中城市新樓房價、城鎮固定資產投資、工業生產、零售銷售、失業率，以及備受注目的首季國內生產總值(GDP)。此外，美國將於周四(18日)公布申領失業救濟人數。

外媒對經濟學家的調查顯示，內地首季GDP或放緩至4.6%，為一年來最慢。有分析師預測，內地今年經濟增長將遠低於官方目標。野村證券首席中國經濟學家陸挺指，內地房地產業仍在下滑，財政懸崖再次出現的風險正上升，地緣政治挑戰料持續，未來數月經濟增長恐再次面臨下行壓力。

無論經濟數據好與壞，均勢影響市場投資情緒。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、陳樂怡：申洲國際全年業績有望顯著改善

2、陳鳳珠：成本下降或為車企減價主因之一

3、郭家耀：希瑪眼科發展路徑清晰 後市看高一線

4、葉尚志：華潤電力屬業務穩定高息股 目標睇24元