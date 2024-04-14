Nike產品被指欠創新　舵手話與員工遠程工作有關？

運動用品巨頭Nike被指缺乏產品創新，行政總裁John Donahoe接受外媒訪問時回應有關提問時，指員工遠程工作時，很難產生顛覆性的影響。

Donahoe表示，回顧過去時發現，Nike缺少了大膽、顛覆性創新的原因相當簡單。他解釋，越南鞋廠在大流行期間被迫關閉，更重要的是Nike員工在疫情的兩年半以來一直遠程工作。

他認為，事實證明在Zoom上確實很難進行大膽的顛覆性創新、開發，團隊上一次面對面相聚是18個月前，公司因意識到這點進行了重組。在過去的一年，公司正重建顛覆性創新的新管道。

去年12月，Nike宣布一項廣泛的重組計劃，目標未來3年內削減約20億美元的成本，並預警未來幾季需求疲軟，因此下調銷售預期。兩個月後Nike裁員2%，即1,500多人，以便投資於跑步、女裝類別和Jordan品牌等增長領域。

雖然有分析批評Nike因創新落後，市佔率已被On Running和Hoka等搶走。但Donahoe 堅稱，Nike的市佔仍在上升，且是跑步和所有運動領域的主導力量。