報告：首季乙廈售價按季漲2.2%　跑贏甲廈

美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，首季商廈註冊宗數僅錄142宗，按年下跌約29.7%，而註冊金額則錄14.15億元，按年下跌約60.1%。售價方面，首季乙廈售價跑贏甲廈，分散業權乙廈售價在首季上升約2.2%，但甲廈售價則下跌約4.8%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥相信，乙廈有較佳的表現是由於相關物業在過往數年累積較大的跌幅，加上其入場門檻較甲廈低，因此吸引不少買家在高息環境下投資乙廈物業。

但他續指，首季甲廈市場出現「價跌量升」的情況，今年第一季共錄得29宗指標甲廈成交，是自2023年第二季以來最多，反映由於部分甲廈業主為吸引買家承接物業，所以決定降低物業的叫價，令近期甲廈的交投增加。

報告提及目前甲廈交投有回升迹象，假如甲廈物業在未來持續獲得買家承接，預料甲廈售價尋底的現象將會扭轉。地政總署最近調低部分位於新界的新發展區及市區的補地價金額水平，其中，工業地轉商廈或現代工業用途的補價後價值將會下調20%。翁鴻祥相信政府此舉是要收窄土地擁有人及政府就地皮定價之間的差距，但由於目前商廈空置率高企，預料多數發展商會將旗下的地皮轉作住宅或其他現代工業用途以作發展。