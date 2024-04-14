港府：虛擬資產投資存風險　正研合適規管措施

虛擬資產為市場的新興投資產品，騙徒瞄準機會「出手」。財經事務及庫務局副局長陳浩濂坦言，虛擬資產種類繁多，亦帶有多種不同的風險，有關平台上進行交易的投資者未必獲得充分的保障，港府正積極研究合適的規管措施。

虛擬資產場外交易所規管制度的公眾諮詢於上周五(12日)結束，他指出，未來會繼續從多方面努力，透過建立穩健及透明的規管環境，推動虛擬資產和Web3的市場可持續地發展。

他提到，穩定幣的發展多元，而且在加密貨幣生態系統中扮演着重要的角色，財庫局和金管局於去年12月聯合發表公眾諮詢文件，就有關監管穩定幣發行人的立法建議收集意見，諮詢期已於2月結束，目前局方正在分析接獲的意見。另外，金管局亦於上月推出穩定幣發行人「沙盒」，向有意在香港發行法幣穩定幣的機構傳達監管期望，並收集參與者對擬議監管要求的意見，而財庫局會繼續與各持分者合作，推動穩定幣市場的發展與未來方向。

他強調，香港作為國際金融中心，在虛擬資產的全球發展具備不可或缺的影響力，港府會持續密切關注國際監管的發展，以確保香港在虛擬資產市場發展方面的要求穩妥並便利市場發展。