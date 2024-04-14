萬達沽售北京總部大樓　作價不明

內媒報道，北京萬達廣場實業有限公司上周發生股權變更，原本的全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，換成兩名股東，持股99.99%的是坤華（天津）股權投資合伙企業（有限合伙）。據了解，北京萬達廣場實業持有朝陽區北京萬達廣場B、C座，前者正是萬達集團的總部所在地，換言之萬達將自己總部大樓也賣掉。

交易具體銀碼不明，但坤華99.9%股權屬於新華保險（01336），換言之基本上萬達總部大樓已由該險企接手。萬達方面迄今對此含糊其辭，僅稱「沒有口徑」，但據報北京萬達廣場實業的股權去年9月已抵押給華電國際（01071）母企華電集團旗下的華鑫國際信託有限公司，華鑫去年是新華保險金融產品管理機構當中排名第7。

太盟、中信資本及阿布扎比投資局等5家中外大型基金公司上月底落實向大連新達盟商業管理注資600億元（人民幣‧下同），大連新達盟的主要資產珠海萬達商業管理現時管理全國近500個商場，萬達集團的股權僅40%，等於讓出眾多收租資產的控制權。然而，這是股份攤薄，並非這些基金直接從萬達收購，充其量是緩和萬達集團商場業務的資金壓力，且不用履行珠海萬達上市失敗的對賭協議，斥幾百億元回購珠海萬達的股份。

事實上，本次交易只是萬達集團去年出售10餘座萬達廣場、萬達電影股權的延續。