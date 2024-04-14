周末兩日錄200宗新盤成交　黃竹坑站項目銷售破百億

新盤市場於周六及周日(13及14日)共錄約200宗成交，較上周同期約505宗少約六成。黃竹坑站項目於9日之內累售約545伙，成為今年首個銷售額衝破百億的新盤。

●黃竹坑站Blue Coast9日累售約545伙

●日出康城PARK SEASONS擬短期內加推

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，最新公布截至周日(14日)已接獲約2,000張入票，按首張價單提供138伙，超額認購約13倍。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，項目部署短期內加推新一批單位，定價考慮作溫和調整，最快周二(16日)落實銷售安排，有機會周六(20日)作首輪銷售。

●赤柱ONE STANLEY周四起招標發售兩伙複式戶

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周日(14日)上載最新銷售安排，落實周四(18日)起招標發售兩伙複式單位。上述兩伙同為花園複式戶，實用面積均為2,466方呎，同樣採以四房四套設計，包括第10座地下及1樓A室，附設821方呎花園。另一伙為第10座地下及1樓B室，另連815方呎花園。兩伙將於4月19日截標。

●啟德天璽•海連錄兩宗成交 共涉逾1.05億元

●日出康城SEASONS PLACE累售566伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，於周六及周日(13,14日)增添8宗成交。其中，第3B座45樓A室，實用面積665方呎，屬三房一套間隔，最新以1,055.3萬元成交，呎價約15,869元。該盤累售566伙，套現逾36億元。

●洪水橋滙都I加推125伙周三出售

●馬鞍山Silversands四房連車位售2,928萬元

●沙田星凱‧堤岸四房呎價約2萬元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，旗下沙田星凱‧堤岸於周六(13日)以招標形式售出5座50樓E室，屬鳳凰樓層，實用面積1,146方呎，採四房套間隔，成交價2,292萬元，呎價為20,000元。樓盤開售至今累售1,141伙，佔全盤1,335伙約86%。

●西南九龍維港滙兩日沽4伙 共涉9,630萬元

●啟德維港1號半月錄18宗終止交易