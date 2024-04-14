周末兩日錄200宗新盤成交 黃竹坑站項目銷售破百億
2024年04月14日 21:32
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新盤市場於周六及周日(13及14日)共錄約200宗成交，較上周同期約505宗少約六成。黃竹坑站項目於9日之內累售約545伙，成為今年首個銷售額衝破百億的新盤。
●黃竹坑站Blue Coast9日累售約545伙
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，經過兩輪銷售後至今(14日)累計售出約545伙，套現逾102億元。項目最新首錄兩宗交易告吹，發展商隨即修訂價單，將涉及的兩伙單位，及其他7伙待售單位，合共9伙的定價上調，加價幅度介乎約2%至10%。
●日出康城PARK SEASONS擬短期內加推
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，最新公布截至周日(14日)已接獲約2,000張入票，按首張價單提供138伙，超額認購約13倍。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，項目部署短期內加推新一批單位，定價考慮作溫和調整，最快周二(16日)落實銷售安排，有機會周六(20日)作首輪銷售。
●赤柱ONE STANLEY周四起招標發售兩伙複式戶
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周日(14日)上載最新銷售安排，落實周四(18日)起招標發售兩伙複式單位。上述兩伙同為花園複式戶，實用面積均為2,466方呎，同樣採以四房四套設計，包括第10座地下及1樓A室，附設821方呎花園。另一伙為第10座地下及1樓B室，另連815方呎花園。兩伙將於4月19日截標。
●啟德天璽•海連錄兩宗成交 共涉逾1.05億元
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周六(13日)連沽兩伙，共涉逾1.05億元。當中，5座17樓A室，為實用面積1,401方呎的四房單位，成交價6,305.5萬元，呎價約45,007元。
●日出康城SEASONS PLACE累售566伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，於周六及周日(13,14日)增添8宗成交。其中，第3B座45樓A室，實用面積665方呎，屬三房一套間隔，最新以1,055.3萬元成交，呎價約15,869元。該盤累售566伙，套現逾36億元。
●洪水橋滙都I加推125伙周三出售
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周六(13日)上載價單5號，加推125伙，折實平均呎價約12,075元，較上月推出的價單4號高約1.6%。項目落實周三(17日)出售上述單位。該批單位實用面積介乎296至503方呎，折實價介乎357.98萬至763.34萬元，折實呎價約11,016至15,176元。
●馬鞍山Silversands四房連車位售2,928萬元
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，周六(13日)2,928萬元連車位售出3座6樓A室，單位實用面積1,249方呎，四房間隔，呎價約23,443元。
●沙田星凱‧堤岸四房呎價約2萬元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，旗下沙田星凱‧堤岸於周六(13日)以招標形式售出5座50樓E室，屬鳳凰樓層，實用面積1,146方呎，採四房套間隔，成交價2,292萬元，呎價為20,000元。樓盤開售至今累售1,141伙，佔全盤1,335伙約86%。
●西南九龍維港滙兩日沽4伙 共涉9,630萬元
信和置業(00083)旗下住宅項目於周六及周日(13及14日)共錄得6宗成交，套現近1.4億元。其中，與會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，涉及4宗，成交金額共逾9,630萬元。最新售出的單位包括維港滙III的2座20樓E室，實用面積525方呎，兩房間隔，以1,353.8萬元成交，呎價約25,787元。
●啟德維港1號半月錄18宗終止交易
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周六(13日)售出1A座23樓F室，實用面積447方呎，屬兩房開放式廚房間隔，以914.8萬元成交，呎價約20,465元。同時，該盤再錄9宗終止交易個案，涉及的交易總金額逾1.3億元。資料顯示，項目4月至今累錄18宗同類個案。