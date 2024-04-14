【避險情緒】中東局勢升溫　瑞銀估金價上望4000關

中東衝突隨着伊朗還擊以色列而顯著升溫，首當其衝的沙特阿拉伯股市曾跌1.93%，居然還有另類的避險資產比特幣(Bitcoin)，本港時間周日凌晨曾瀉逾8%。不過，專家對港股後市不太擔憂，黃金更幾乎獲一面倒唱好，據報瑞銀喊出每安士4,000美元的目標，比上周五收市高70%！

油價恐續漲 或上120美元

以色列去年攻打加薩時，市場最關注的莫過於是把區內更大的產油國捲入衝突，推高油價繼而擾亂宏觀經濟。曾任白宮幕僚的Rapidan Energy Group總裁麥克納利警告，一旦霍爾木茲這條原油貿易通道受阻，原油恐飆至每桶120至130美元。

國泰君安國際首席經濟學家周浩亦稱，中東衝突加劇令原油易升難跌，潛在通脹壓力或降低美國減息預期，短期內市場似乎很難找到更好的避險選擇，黃金、美元和債券將跑出。

大行對金價的看法亦愈益樂觀，高盛及美銀分別上望2,700及3,000美元，高盛的理據包括地緣政治局勢和央行增持黃金等，亦提到金價大漲的背後有市場對美國財政和貨幣體系可持續性的憂慮。

另據了解，瑞銀上望4,000美元是一個較長線的目標，主要是金價已較上一個歷史高位高出10%，過往出現這種行情，兩至三年會或翻倍，況且目前減去通脹的美國實際利率仍高，以往的金價見頂訊號是顯著負兩厘或更低。

比特幣反覆 ETF續走資

然而，對於比特幣(Bitcoin)近日未有發揮「避險」功能，分析相信與灰度的現貨ETF(交易所買賣基金)資金淨流出持續有關，上周逾7億美元(約54.6億港元)，比特幣「減半」觸發的升市早過以往出現。比特幣每枚低見60,908美元後回穩，於65,000美元附近拉鋸；以太幣曾急挫逾12%，其後於3,000美元附近爭持。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城相信，以色列與伊朗之間的軍事衝突不會維持太久，首先兩個不像俄羅斯和烏克蘭在陸地接壤，其次伊朗與其硬碰沒有好處，要角逐連任的美國總統拜登也不樂見局勢再升溫。

專家看好港銀行電訊股

港股方面，他估計，中東局勢無疑會令港股本周波動，但觀乎恒生指數今年在16,300點附近有支持，加上主導後市的另一因素中國經濟數據會有好轉，對後市並不悲觀，建議投資者可趁低吸納，除了當炒的石油、黃金及資源股外，減息幅度預期則利好本地銀行股。另一方面，中資電訊股適合作避險部署，而隨着內地經濟復甦動力好轉，內銀股後市也不會太差。