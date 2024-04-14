太古城兩房795萬成交　呎售13406元

藍籌屋苑減價吸客，鰂魚涌太古城兩房單位，減價85萬元沽出，成交價795萬元，每方呎價僅約13,406元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城恆山閣中低層H室，實用面積約593方呎，兩房間隔，望內園景，叫價880萬元，減價85萬元，以795萬元成交，呎價約13,406元，新買家為外區用家，原業主於2012以695萬元買入，約12年帳面賺100萬元。

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九龍區

●美聯李健暐表示，長沙灣喜漾1座高層B室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望樓景，叫價828萬元，放盤約1年，近期調整價格後獲區內換樓客洽詢，議價後以778萬元購入自住，呎價約16,141元。

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新界區

●美聯劉卓豪稱，將軍澳日出康城SEA TO SKY第2座高層J室，實用面積約798方呎，最近叫價1,250萬元，減價至1,222萬元易手，呎價約15,313元，原業主2021年2月以1,447萬元購入，持貨約3年帳面跌價約15.5%。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢清水灣布袋澳曉岸雙號村屋全幢，四房雙套房間隔，望海景，叫價2,700萬元，累減420萬元，終以2,280萬元沽出，減幅約15.6%，原業主於2015年6月以2,700萬元購入，近9年帳面虧蝕420萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山薈朗1座高層A3室，實用面積約238方呎，開放式間隔，望海景，放盤半年，叫價390萬元，獲買家以330萬元承接，減幅約15.4%，呎價約13,866元，原業主持貨逾7年，帳面虧蝕21萬元。

●中原侯惠良表示，大圍4月錄約20宗二手買賣，按月減少三成多，其中金禧花園3座中層G室，實用面積約328方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以470萬元易手，呎價約14,329元，新買家為用家。

●美聯葉容生指，粉嶺牽晴間9座中層G室，實用面積約555方呎，三房間隔，早於撤辣前已於區內睇樓多時，礙於辣稅及按揭成數未有入市，參觀上址後，以681萬元承接，呎價約12,270元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水4月暫錄約30宗二手買賣，按月跌約五成多，上水蔚翠花園1座中層C室，實用面積約829方呎，套三房間隔，開價約850萬元，議價後連車位以815萬元易手，呎價約9,831元，單位約3年帳面貶值約21%。

●中原王勤學表示，元朗蝶翠峰17座低層C室，實用面積約738方呎，套三房連儲物室間隔，開價698萬元，議價後以680萬元成交，呎價約9,214元，原業主於2020年5月以733萬元購入，持貨約4年帳面蝕53萬元，蝕幅約7%。

●利嘉閣胡志偉稱，天水圍Wetland Seasons Park第11座低層B2室，實用面積約671方呎，叫價745萬元放售，減價至712萬元成交，呎價約10,611元，原業主於2020年以713.7萬元購入。

●祥益黃慶德指，屯門居屋富健花園6座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，獲外區綠表客垂青，因屋苑鄰近家人居所，方便照應，未補價第二市場以325萬元購入，呎價約7,541元。

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