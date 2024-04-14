【創紀錄蝕讓】市區舖位僅10萬元易手　逾10年慘輸97%

本港劏舖商場再錄超低價成交。消息指，尖沙咀首都廣場一個迷你舖僅以10萬港元沽出，為項目歷來最低做價，逾10年舖價幾乎全數蒸發，貶值幅度高達97.5%，並創同類物業有紀錄蝕幅最大。

上述為首都廣場2樓單號舖，建築面積約74方呎，位置接近扶手電梯，屬交吉，成交呎價約1,351元，原業主於2013年以約395.9萬元買入，現時轉售帳面虧蝕約385.9萬元，新買家為投資者。

市場人士估計，該舖月租可達3,000元或以上，以此計算，租金回報率高達36厘。不過，據了解，該舖新買家剛完成交易，並將透過拍賣形式推出市場放售，開價38萬元，較購入價高28萬元，漲幅高達2.8倍，屬市場近年罕見舖位極速放售個案。

資料顯示，該舖同層貼鄰雙號舖，於2021年10月成交價約100萬元，反映剛易手舖位成交價平約九成。商場對上最低價成交，為去年登記售出的3樓雙號舖，建築面積約70方呎，以約20萬元售出，物業於2020年買入，當時成交價約39.8萬元，物業貶幅約49.7%。

首都廣場坐落漆咸道南61至65號1至3樓，前身為DNA Mall，於2013年由人稱「劏場大王」尹柏權，分拆成迷你舖出售。據商場網頁顯示，現時商場共約705間舖位，商舖面積約56至268方呎，可因應需要可靈活組合，每月租金由約3,500元起。

事實上，該商場業主亦積極為項目作推廣，冀吸引人流及租客。據該商場網站資料，舖位業主成立The Capital 業主協會有限公司，可不經地產代理，直接與租客洽談，毋須繳付佣金。商場有各類商戶，包括服裝、書籍、夾公仔、甜品及美甲店等。而每逢各個節日如復活節、萬聖節及聖誕節等，項目地下入口都會設置主題場景、打卡位或攤位等吸引消費者。

近期較矚目的劏舖商場成交，為銅鑼灣糖街的銅鑼廣場1樓單號舖，建築面積約70方呎，僅以8萬元登記易手，原業主於2005年以186.2萬元買入，持貨近19年轉售，帳面虧損178.2萬元，蝕幅約95.7%。