m18講場：美大行測試AI　分析師飯碗恐不保

自從人工智能(AI)面世後，不時都傳出某職業最易被取代，就連金融業界嘅「金飯碗」亦可能不保！絲絲聽聞高盛、摩根士丹利等唔少華爾街大型銀行正測試AI，睇吓可以削減幾多新嘅分析師，有內部人員建議cut成三分之二。

無獨有偶，OpenAI創始人兼行政總裁(CEO)阿爾特曼(Sam Altman)據報今個月喺三藩市、紐約同倫敦接待咗幾百名財富500強公司高管，仲力Sell啲公司用佢哋嘅AI添！至於有無搵大行，就唔太清楚，報道無講明。

德意志銀行技術、數據及創新首席策略長Christoph Rabenseifner講明，初步諗法係用AI代替初級員工，但同時大派「定心丸」，必定會有人類參與，唔係完全用AI代替。至於點解係初級分析師，事關佢哋嘅工作量無咁繁重，易啲取代喎，另一大因素當然係慳錢啦！

高盛、摩根士丹利、德意志銀行和其他銀行代表就話，依家就具體嘅工作變動發表評論係言之尚早。言下之意，即係未有定案。高盛發言人Nick Carcaterra表示，該行試緊新科技，但短期內預計分析師階級唔會有變。

有諮詢機構估計，AI可以取代或補充整個金融分析業近四分之三嘅工作時間。隨着科技進步，善用技術帶來嘅方便無可厚非。不過，無初級員工，就無資深員工。金融系畢業生一入投行，通常只得兩年合約，未計花紅，年薪超過10萬美元，所以每年有成幾萬人爭200個位。如果捱落去，當然可以升職，做助理、董事、總經理，甚至管晒整個部門。

用科技幫手做哂啲重複性高、沉悶嘅工作，變相可以釋放勞動生產力喺更有意義嘅工作，初入行嘅又可以學多啲嘢。絲絲只希望，學生哥一畢業唔會做雙失青年，拉高個失業率。唔知大家又點睇呢？