東方日報B1：首都廣場劏舖10年慘蝕97%

本港零售氣氛未見好轉，市區街道仍充斥吉舖，分散業權商場舖位經營更見壓力。劏舖商場再錄超低價成交，消息指，尖沙咀首都廣場一個迷你舖僅以10萬元沽出，為項目歷來最低做價，逾10年舖價幾乎全數蒸發，貶值幅度高達約97.5%，並創同類物業有紀錄最大蝕幅。

繼早前銅鑼灣的銅鑼廣場劏舖錄得蝕幅最大個案後，上述首都廣場成交再打破有關紀錄。據悉，該舖為商場2樓單號舖，建築面積約74方呎，位置接近扶手電梯，屬交吉，成交呎價約1,351元，原業主於2013年以約395.9萬元買入，現時轉售帳面虧蝕約385.9萬元，新買家為投資者。

市場人士估計，該舖月租可達3,000元或以上，以此計算，租金回報率約36厘。不過，據了解，該舖新買家剛完成交易，並將透過拍賣形式推出市場放售，開價38萬元，較購入價高28萬元，漲幅高達2.8倍，屬市場近年罕見舖位極速放售個案。

資料顯示，該舖同層貼鄰雙號舖，於2021年10月成交價約100萬元，反映剛易手舖位成交價平約九成。商場對上最低價成交為去年登記售出的3樓雙號舖，建築面積約70方呎，以約20萬元售出，物業於2020年買入，當時成交價約39.8萬元，物業貶幅約49.7%。

至於該項目對上大幅蝕讓個案，是2樓雙號舖，面積約120方呎，2020年以約24.5萬元沽出，物業於2013年購入價約378.3萬元，蝕幅約93.5%。

首都廣場坐落漆咸道南61至65號1至3樓，前身為DNA Mall，於2013年由人稱「劏場大王」尹柏權，分拆成迷你舖出售。商場網頁顯示，現時商場總共約有705間舖位，商舖面積約56至268方呎，可因應需要靈活組合，每月租金由約3,500元起。

事實上，該商場業主亦積極為項目作推廣，冀吸引人流及租客。據該商場網站資料，舖位業主成立The Capital業主協會有限公司，可不經地產代理，直接與租客洽談，毋須繳付佣金。商場有各類商戶，包括服裝、書籍、夾公仔、甜品及美甲店等。每逢節日如復活節、萬聖節及聖誕節等，項目地下入口都會設置主題場景、打卡位或攤位等吸引消費者。

近期較矚目的劏舖商場成交，為坐落於銅鑼灣糖街的銅鑼廣場1樓單號舖，建築面積約70方呎，僅以8萬元登記易手，原業主於2005年以186.2萬元買入該舖，持貨近19年轉售，帳面虧損178.2萬元，蝕幅約95.7%。

近年舖位租售價下跌，其他地區劏舖蝕幅亦驚人。荃灣地皇廣場2樓雙號舖，2017年曾以30萬元賣出，原業主2012年買入價逾400萬元，帳面貶值約92.5%。

較近期的成交包括北角城市金庫單號舖，建築面積約58方呎，上月僅以30萬元登記賣出，原業主於2013年以約189萬元買入，現帳面損失約159萬元，蝕幅約84.1%。荃灣荃立坊2樓雙號舖，建築面積約90方呎，今年初以約45萬元易手，原業主於2013年以343.2萬元買入，持貨逾10年蝕298.2萬元離場，物業貶值約86.9%。