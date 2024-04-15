滙控看好亞太市場　祈耀年：放緩減息有利淨息差表現

滙控去年淨息差按年擴大18點子至1.66%，但單看末季已連續兩季按季下跌，按季再跌18點子至1.52%。祈耀年採受訪問時引述滙豐環球研究預測，料聯儲局今年將累計減息0.75厘，明年再減0.75厘；換言之，聯邦基金利率今年底將降至4.5至4.75厘，明年底將進一步降至3.75至4厘。他指，過去港元拆息(Hibor)的調整會較美息有所滯後，預期本次情況相同；惟他沒有評論港元最優惠利率(P)的預測。

看好亞太市場 擬增聘

他直言，目前香港資本市場復甦可能相對緩慢，但認為情況屬全球現象，高息環境下企業及投資者大多仍處於觀望態度；今年首季觀察到環球市場開始回暖，料香港將緊隨其後。另一方面，去年亦見大量中國內地資金來港購買財富管理和保險產品，屬高息環境下的新機遇。

滙控於2021年時「重返亞洲」，祈耀年稱，集團致力發展亞太地區的財富管理業務，尤其是香港、中國內地、新加坡及印度市場，其中滙豐聆峰創投(HSBC Pinnacle)自2021年在內地聘請1,700名財富管理專員，計劃今年年底增至1,900人，到2025年目標增至3,000人；未來將繼續各主要市場增聘人手。

他指，滙控近年亦積極收購以擴充業務，包括在內地增持滙豐前海證券持股至90%、收購花旗中國在內地的個人財富管理業務；同時在新加坡及印度分別收購當地保險及財管業務。

去年新國際客年增43%

去年集團財富管理及個人銀行業務新國際客戶數目較2022年增加43%，期內香港財管及個人銀行業務新客戶增加36%；2023年新增投資資產達到840億美元，比2021年增加34%。

硅谷銀行英國分行(SVB UK)去年3月被滙控以一英鎊收購，其後更名為滙豐科創金融(HSBC Innovation Banking)，分別在香港、英國、美國及以色列4個市場展開業務，祈認為，新業務在過去一年間有強勁的增長動能，對品牌產生正面影響。有別於傳統行業向銀行申請貸款以發展業務，科創金融的服務客群主要來自科技和生命科學等企業，大多有創投和私募基金提供財務支援，故需要銀行提供貿易匯款、支付等服務。

將避開加密貨幣

祈耀年繼續對比特幣等加密貨幣持否定的態度，認為它們屬「無可預測的資產，滙控將會避開」；但會使用相關的區塊鏈技術進行真實資產的代幣化，指代幣化使交易更有效率、更便宜、更易運作及管理。該行早前透過數碼資產平台HSBC Orion，推出數碼債券、實物黃金代幣化等虛擬資產產品。