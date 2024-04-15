專家：伊朗空襲以色列後倘衝突升級　油價或遠超100美元

外媒引述市場觀察家表示，伊朗對以色列發動空襲，再次引發地區戰爭的擔憂，油價可能飆升至每桶100美元甚至更高。

伊朗擁有豐富的石油資源，是石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國。分析師表示，伊朗向全球市場供應石油的能力一旦中斷都可能導致油價上升。市場並將密切關注霍爾木茲海峽的事態發展或關閉情況，霍爾木茲海峽是伊朗及阿曼之間的關鍵咽喉要道，每日有五分一的全球石油產量流經該海峽。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示，對伊朗石油生產或出口設施的任何攻擊，都會將布蘭特期油推至100美元，至於霍爾木茲海峽關閉將導致油價升至120至130美元之間。

石油及天然氣投資公司Bison Interests投資組合經理Josh Young表示，多年來石油勘探及開發投資不足，加上最近的地緣政治局勢，令全球原油供應更加脆弱。「投資不足會導致供應更加脆弱，一旦供應中斷，油價飆升至遠超過100美元的機會也會增加。」他認為，由於10年來對勘探及開發投資不足，本輪油價將創下歷史新高。