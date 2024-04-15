東亞證券：昆崙能源及濰柴動力具增派息空間

東亞證券指，內地製造業活動回暖，加上天然氣與石化能源價格折讓擴闊，料有助提振工業用戶天然氣需求，昆崙能源的工業用戶天然氣銷量佔比達69%，公司管理層預期集團今年零售銷氣量增幅為10%，屬相對樂觀指引。此外，發改委或取消家庭用戶天然氣價格上限，意味集團有空間上調民用氣價，料可擴大天然氣分銷業務單位利潤率。

該行又指，昆崙能源2023年液化天然氣(LNG)加工及儲運業務表現理想，稅前利潤按年增長 16%。其中LNG接收站全年負荷率上升至90.6%，屬最大亮點。根據管理層最新指引，預期2024年LNG接收站負荷率將可維持90%以上，LNG加工廠處理量可增長7%，均為今年業績提供頗高能見度。同時，該企更新三年股息分派計劃，2023年派息比率已從35%提升至40%，亦預告2025年將進一步提升至45%。截至2023年底，集團淨現金超過200億元人民幣，加上業務現金流穩定，相信具充裕空間進行併購或增加派息，目前預測2024年股息率為4.8%，屬穩健收息之選。

至於濰柴動力，則具三大股價催化劑。該行指，國策支持大規模生產設備更新換代，預期未來將推出更多財稅優惠措施，以及收緊排放和能耗等環保要求，帶動重卡、工程車輛及農業機械等工業產品的置換需求；再者，主要海外市場製造業採購經理指數(PMI)近期回暖，加上人工智能(AI)相關數據中心大量投產，料可提振重卡及大缸徑發動機產品的出口訂單。

該行續指，濰柴動力將受惠於柴油與天然氣價格差距大幅擴闊，天然氣重卡更顯經濟性優勢，預期今年內地天然氣重卡的銷量及滲透率將維持較高速增長。集團於內地天然氣重卡發動機的市場份額高達約70%，屬行業轉型的主要受益者。此外，該企擁強勁研發能力，新能源及氫燃料電池相關產品可望成為中長線業務增長催化劑。另外，集團現金流及資產負債表穩健，截至2023年底淨現金超過150億元人民幣，2023年派息比率增加至50%，按年增5個百分點，料今年或有進一步提升空間。