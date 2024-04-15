財庫局許正宇訪美　介紹香港「金融業優勢ABC」

財經事務及庫務局局長許正宇上周結束訪美行程，最新於網誌發文表示，此行向當地介紹香港作為國際金融中心獨有的ABC戰略定位。

ABC戰略定位，即A：Anchor（船錨）- 穩健的金融監管及貨幣制度，為推動資產及財富管理業務發展提供絕佳的市場環境；B：Buffer（緩衝）- 在全球不確定中，推動發展保險及離岸人民幣業務等，豐富香港作為國際風險管理中心的功能，及C：Capstan（即絞盤，提起重物讓船隻向前的裝置）- 利用香港市場撬動和聯通迅速發展的東盟及「一帶一路」地區，共同發展。

他指，香港聯通中外，是全球化及人類命運共同體的堅定擁護者及建設者。在美與他交流者都對亞洲尤其是中國的機遇、當中香港的角色，以及香港能為其提供的支持甚感興趣，更期望有機會親臨香港了解和感受最新的發展。當局會持續跟進，讓香港聯通世界的地位更形鞏固。

許正宇訪美之行到了紐約及芝加哥，與包括紐約聯邦儲備銀行、紐約證券交易所、美中關係全國委員會、亞洲協會和芝加哥大學等不同機構代表會面，介紹香港經濟和金融市場的最新情況，並闡述香港的金融優勢和推廣香港的專業服務。