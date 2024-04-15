高盛：內地私營發展商竣工單位面臨4萬億人幣資金缺口

外媒報道，高盛一份研究報告指，內地私營發展商在完成預售單位方面，面臨着4萬億元人民幣資金缺口。

以Lisheng Wang為首的該行分析師在周日(14日)發布的一份報告中指，截至3月底，銀行提供的信貸支持總額為4,690億元人民幣，「似乎遠低於確保房屋竣工所需的金額」。

報告稱，隨着內地樓市危機持續，去年以來樓市寬鬆措施對新盤市場的影響正減弱。許多追蹤該行業的指標繼續惡化，發展商的融資條件仍緊張。此外，分析師補充，與先前的主要樓市周期相比，政策行動的幅度似乎很小。

他們指，地產行業尚未達到該行預期的L形路徑底部。分析師表示，為了改善這種情況，政府需要改善地產商融資條件，並將住宅需求恢復至「正常水平」。政策制定者也應致力於緩解地產建設收縮。惟高盛的計算顯示，這三個領域的大規模計劃將產生大量成本，遠高於迄今為止可用的資金安排。

中國仍面臨房屋供過於求的問題，尤其是在中小城市。分析師表示，假設地方政府及國營企業可以用市價50%購買庫存，將供應量降至2018年水平，則需要7.7萬億元人民幣。