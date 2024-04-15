螞蟻數科：創新須關注底層技術進步　尊重客戶數據及安全

螞蟻集團旗下螞蟻數科國際事業部總經理黎國威表示，在人工智能(AI)時代，創新不但要關注底層技術進步，也要關注具體應用中更好地服務用戶，尊重客戶數據和安全，方能實現可持續發展。

他指出，數據現已成為關鍵的生產要素，具體到金融科技領域，未來行業內將需要更高水平的多方安全計算技術、安全和風控技術，以打破數據孤島，並確保安全。

不過，科技為大眾帶來便利同時，亦有不法份子趁機作惡。黎國威舉例指，近期出現「AI換臉」技術，仿冒他人身份，以誘騙受害者轉帳等罪案，引發機構憂慮其人臉識別系統被AI換臉技術攻破。

他提到，公司在安全科技方面，旗下產品ZOLOZ早在2019年就啟動防範AI換臉的相關算法研發工作，研發人員使用AIGC批量生成虛假人臉圖片，來攻擊自己的系統，通過左右手互搏的方式來打磨自己的「打假」能力。這套技術現在已經應用在國內外多家客戶的業務場景中。

螞蟻數科是螞蟻集團的科技商業化板塊，至今研發80多個行業解決方案，服務超過1萬家機構與企業客戶，而ZOLOZ在2020年獲得iBeta國際生物安全認證組織最高等級Level 2的認證。