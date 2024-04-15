報告：中國將在2030年取代美國成為全球最大個人奢侈品市場

會計師行羅兵咸永道一份報告顯示，受惠全球大規模財富代際轉移、東南亞新興市場快速增長機遇，全球個人奢侈品市場穩步復甦，預計至2025年達到4,640億美元規模，並有望以6%的年均複合增長在2030年增至6,060億美元，至2030年，中國將以1,480億美元市場規模，取代美國成為全球最大的個人奢侈品市場，而東南亞將成下一個極具潛力市場。

羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然表示，根據統計，全球財富排名前1%的人掌握了全球43%的金融資產。這類超級貴賓數量快速增長，且擁有強大消費力，受到超高淨值及高淨值人士成長、奢侈享受旅遊熱潮和外國投資激增驅動，東南亞將成為除傳統奢侈品市場外下一個極具潛力的目標市場，新加坡、越南、泰國和馬來西亞等國趨勢尤其向好。各大品牌均已開始積極布局營銷網 絡與渠道，針對這類人士採取前瞻、差異化競爭策略，提升品牌影響力，凸顯優勢。

該行解釋，中國個人奢侈品市場將在大規模財富代際轉移、持續開拓新消費客群、體驗消費及奢侈享受生活方式蓬勃發展、海南具高增長潛力，同時網上服務進一步完善與線下渠道進一步擴張。

羅兵咸永道中國內地ESG可持續策略與運營主管合夥人鍾曉揚指，在未來30年內，中國將有92萬億人民幣財富，傳承至高淨值人士二代。為把握核心客群，奢侈品集團應重點發掘年輕高淨值人士訴求，進一步在品牌文化中融入環境、社會及管治(ESG)理念，深化經典和極簡的低調奢華風格，策劃高級 社交體驗，以滿足精英階層對高端奢華的渴望。

報告又顯示，「悅己」和「理性」成為年輕一代消費態度，強調保值增值、精雕細琢、完美服務的奢侈品珠寶；融入中國元素、快速研發創新並採取責任營銷的高端美妝個人護理 ；以及 適應性設計、循環再造和極具情緒療癒價值的高檔家具家居，為奢侈品集團帶來新興機遇。

值得一提，可持續消費已成為全球關注焦點，全球超過40%消費者願意為融合ESG價值觀的產品和服務支付高於平均10%的溢價。在大多數中東、非洲、印度及中國地區，消費者更是願意為可回收、可持續及環境友善的原料和值得信賴的ESG產品支付高於平均價格20%的溢價。