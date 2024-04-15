周樂樂：地緣政治挫加密幣價　惟支撐中樞仍存

過去一周，虛擬資產市場由於宏觀地緣政治事件擾動，形成瀑布式下跌，比特幣價格跌破61,000後又拉升至65,000美元，當周由69,350美元跌至65,777美元，跌幅達5.15%；ETH，最低跌破2,900美元，由3,453美元跌至3,729美元，下跌8.56%，均創下本年度周最大跌幅。

此次的閃跌，原因在於投資者看到戰爭消息時，他們通常會做出最悲觀的假設，這就是為甚麼有些投資者會擔心戰爭可能會擴大，在流動性較低的周末釋放籌碼，導致了虛擬市場的拋售行為，將比特幣價格下砸至最低的60,000美元。但仍能看到現在市場價格的支撐力量仍然頑強，以色列表示不尋求就伊朗襲擊升級局勢後，比特幣價格收盤至65,000美元附近。

宏觀數據顯示，美國CPI按年加速增長，3月CPI按年3.5%，高於市場預期3.40%，也高於前值；按月0.40%高於預期與前值持平。數據進一步表明年初以來美國通脹形勢出現反彈並非暫時現象，美聯儲遏制通脹的進展可能正在停滯。為遏制通脹，美聯儲很可能在更長時間內維持高利率，延遲降息計劃，進一步修正市場寬鬆預期。

從籌碼結構來看，比特幣拋壓最盛的持倉在65,000至70,000美元之間，但存量仍有175萬枚，減少的數量也是近日增持的部分，這部分的支撐沒有被破壞，戰爭引發通脹的加劇疊加降息的概率再次下降，對短期內市場利空情緒影響顯著，但持倉數據如果能支撐不破，在長期內仍有回歸可能。

鏈上持倉數據顯示，從比特幣走出震盪趨勢後，對於價格更敏感的小規模投資者出現了減持的迹象，而高淨值投資者在明顯的出現了增持比特幣的情況。而在上周，兩者都是處於增持的趨勢，且比特幣站上60,000美元的價格並未完全點燃流動性，所以周一美股期貨開盤後，進入「美國時間的工作日」市場情緒才會更加的明朗一些。

誠然，對於高淨值群體來說，比特幣是避險資產，但避險深究下來，並非資產貶值的風險，而是承兌的風險，更多考慮便攜性和易承兌性。總結來說，過去一周虛擬資產市場的走勢反映出投資者在宏觀地緣政治事件和通脹預期變化中的緊張情緒。儘管短期內市場出現了拋售和價格波動，但從長期角度來看，市場的基本面支撐仍然存在。

勝利證券副首席運營官 周樂樂